El CE Manresa es fa i es refà contra l'Alzira en un partit trepidant (4-3)

Ni quan elperdia 0-2 a la mitja hora de partit, no donava la impressió que els homes depoguessin perdre el partit conta la. Els blau-i-grana havien marcat de pilota aturada i en un contracop mentre que els del Bages dominaven el partit. Quan després de capgirar el marcador, els de lahan aconseguit el 3-3, els dubtes han assaltat l'equip i els visitants han tingut clares oportunitats d'endur-se el matx. Però no ha estat així, i un gol d'en el temps afegit ha desfermat l'entre una afició que, de nou, ha respost a les grades del Congost.Partitdels homes de Ferran Costa que han protagonitzat un, d'aquells que generan afició. El CE Manresa ha iniciat el partit controlant la pilota i tenint, la major part del temps, la UE Alzira al seu camp. Malgrat aquest domini, els alacantins, en unade l'àrea s'han avançat en el marcador de jugada assajada al minut 9. El partit no ha canviat. El CE Manresa ha mantingut el domini, però de nou han estat els visitants qui han vist porteria en unal minut 32.Era important que el domini dels locals es materialitzés d'alguna manera com abans millor per tenir alguna opció de puntuar. Així, sis minuts més tard,escurçava diferències rematant de cap un córner en unadins de l'àrea. Abans del final de la primera part, els manresans remataven a porteria sense encert i s'arribava al descans amb desavantatge mínima.Al segon període els homes de Ferran Costa han sortit decidits a capgirar el marcador ben aviat. I així ha estat. Al minut 7 de la represa,rep dins l'àrea a l'esquerra de l'atac i situa la pilota, com si a la bota hi tingués un guant, al pal contrari lluny del porter visitant per aconseguir l'empat. El partit tornava a començar, però la igualtat no duraria gaire estona. Tres minuts després,s'escapa per l'extrem de la seva marca i col·loca la pilota al cap de, que no falla. Jugada de tiralínies i els manresans es posaven per davant en el marcador.A partir d'aquest gol, l'Alzira ha tret el seu perfil més tècnic, aquell que l'ha portat a la final de lai ha anat quedant-se, gradualment, la pilota i trenant jugades de perill a l'àrea l'. Així, al minut 65 unaper l'atac alacantí acabava al fons de la porteria. Era el 3-3, unaper als manresans després d'haver aconseguit el més complicat.Els últims minut, inclosos els de descompte, han estat un constant estira-i-afluixa entre els dos equips amb un lleuger domini visitant. Al minut 75 l'Alzina enviava unaesquerre de Pulido en una. Els manresans també xutaven prop de la porteria visitant deJa en temps afegit, l'àrbitreper fora de joc i a la jugada següent el CE Manresa provocava un córner. La pilota a l'olla generava un rebuig a la frontal de l'àrea, on arribava, que havia sortit al camp a la segona part, venint des de darrere per engaltar un potent xut que entrava a la porteria i desfermava l'apoteosi a la graderia. Sense temps a gairebé res més, l'àrbitre xiulava el. Alguns dels homes de Ferran Costa queien desplomats sobre el terreny de joc després del desgast físic efectuat.Al principi del partit, s'ha guardat un minut de silenci en memòria del soci canadenc de l'entitat, Miquel Muntaner, mort recentment . A la mitja part, el club i l'afició han homenatjat la generació del 86, l'última que havia jugat la. A la propera jornada, el CE Manresa visitarà l'històric