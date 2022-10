UManresa portarà a Manresa un congrés internacional sobre disseny, tecnologia i innovació

Una oportunitat per mostrar el lideratge d'UManresa en formació continuada

RECLA manté la confiança amb UManresa a la junta directiva

acolliran entre el 25 i el 27 d'octubre de 2023 la trobada anual de la(RECLA). En format de, l'objectiu de la trobada és debatre sobre com posar el disseny, la tecnologia i la innovació al servei de les persones a través de la formació contínua.L'organització la compartiran, com a campus Manresa de la UVic-UCC, i l'de la. Serà la sisena vegada que aquesta trobada, que aplega representants de 34 universitats i de 111 institucions associades, es desenvolupa a. L'aprovació de la candidatura conjunta entre Manresa i Barcelona s'ha fet en el decurs de la trobada 2022, que s'ha celebrat entre el 25 i el 28 d'octubre a, a Mèxic.UManresa i IL3 han estat treballant els darrers mesos per elaborar una candidatura amb possibilitats per acollir aquesta trobada. Els encarregats de defensar la candidatura, ara ja una realitat, han estat el director general de la Fundació Universitària del Bages – UManresa,, i el director general d'IL3,Segons Valentí Martínez, acollir aquesta trobada constata "el lideratge i la trajectòria d'UManresa en el camp de la". Durant el darrer curs acadèmic, la institució universitària manresana va formar 3.275 persones en 236 programes de les seves àrees d'expertesa -salut, empresa i educació-, a banda de tota la formació especialitzada en la metodologia de la simulació, un àmbit en el qual UManresa, a través del, és pionera.La trobada a Monterrey ha servit per consolidar el paper d'UManresa dins la junta directiva de RECLA., director de projectes per ad'UManresa, ha estat renovat com a vicepresident de l'organització, un càrrec que va assumir fa tres anys i que exercirà durant tres anys més.UManresa ha participat com a ponent en diferents fòrums de RECLA per explicar la seva experiència singular d'universitat corporativa, en el marc de l'acord de col·laboració amb laque li permet impartir i reconèixer la formació continuada als professionals de la salut del conjunt de centres hospitalaris i sociosanitaris de Catalunya.