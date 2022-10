El Covisa Manresa es deixa empatar per l'Escola Pia un partit que sempre ha tingut de cara (3-3)

Fitxa tècnica

- Covisa Manresa: Cella, Lavado, Ambros, Noguera i Manu; Santa, Iker, Asis, Aaron, Terri, Aleix Perez i Ivan.



- CE Escola Pia: Santi, Peluca, Sardà, Povedano i Loinaz; Ribas, Comadran, Lenny, Aleix, Ribas, Soley i Playà.



- Àrbitres: Marc Alvarez i Sergio Guerrero.



- Gols: 1-0 Terri 5, 2-0 Manu 9, 2-1 Lenny 27, 2-2 Peluca 33, 3-2 Manu 34, 3-3 Lenny 37



Davant l'de Sabadell, elha perdut l'oportunitat de sumar tres punts en un partit en què sempre ha tingut avantatge al marcador i en el qual ha acabat empatant 3-3.Un insistent joc de combinació s'ha presenciat en els primers deu minuts de partit en què els manresans han pogut deixar un marcador més ampli que no pas el parcial de 2-0 al descans, amb gols de. En el segon tram del primer temps, els sabadellencs s'han sobreposat i han gaudit de clares ocasions de gol molt ben interceptades per. Tot i així, el Covisa Manresa ha marxat al descans amb aquesta avantatge de dos gols.Amb el conjunt visitant que no ha donat mai res per perdut, ha arribat la segona part en quèdels dos equips. En una errada en acció atacant a mitja pista dels del Pujolet, l'Escola Pia a reduït diferències. Cinc minuts després,ha empatat el partit lliure de marca en un xut exterior.El Covisa Manresa estava perdent força i han arribat moments de joc desfavorables. Ha estat Manu qui d'unha donat ales als locals a sis minuts per al final, quan l'equip estaba mes tocat.A quatre minuts per al final, una clara falta del porter visitant intentant protegir l'esfèrica en un corner, no ha estat assenyalada pels àrbitres. En la jugada, a més, el porter ha provocat un aldarull en quèha caigut en el parany i ha estat expulsat amb una segona amonestació. Els visitants han quedat ambi han empatat a dos minuts del final amb un regal injustificable dels manresans. Els manresans ho han intentat fins al final amb dues ocasions de gol sense conseqüències.