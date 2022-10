Pedro Martínez: «Això no pot tornar a passar»

Veljko Mrsic no esperava una diferència tan gran

s'ha auto assenyalat com a màxim responsable de la mala imatge que ha ofert el Baxi Manresa davant el Brogan . El tècnic ha definit la vesprada com "per la imatge, la diferència, el no saber competir…". Martínez s'ha mostrat sorprès per la diferència que hi ha hagut sobre la pista i no hi ha sabut trobar explicacions. Ha afegit que "estic en estat de shock i és difícil donar ànims".Tàcticament, l'entrenador del Baxi Manresa ha dividit el partit en diferents trams. "No és el mateix el segon quart en què ens han fet parcials que no eren definitius que els darrers vuit minuts. Cada parcial té motius diferents", ha valorat. L'aspecte del que més s'ha lamentat Martínez ha estat quan l'equip hai d'això se n'ha culpabilitzat en primera persona.L'entrenador visitant,, estava molt content del partit que han fet els seus jugadors. "Hem fet un partit molt bo. Excepte el primer quart tot el partit ha estat al nostre favor", ha dit el croat. El moviment de la pilota, l'actitud defensiva, l'encert en atac… Tot ha satisfet un Mrsic quedel seu equip.