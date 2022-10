El Baxi Manresa entra en caiguda lliure a l'ACB (70-106)

Llum d'alarma al. Elha estat clarament escombrat de la pista per part delque ha dominat el partit amb força comoditat des de començaments del segon quart. Els manresans no s'han sentit còmodes en cap moment. També han mostrat una gran fragilitat defensiva que comença a ser habitual.s'ha mantingut amb els seus números en atac iha acreditat les seves credencials com a triplista. Tot insuficient per a què els bagencs competissin el partit., Giordano Bortolani,han format el quintet inicial del Baxi Manresa. El Breogan ha començat amb Justus Hollatz, Scott Bamforth, Stefan Momirov, Toni Nakic i Ethan Happ. Una defensa zonal 2-3 dels gallecs els ha fet entrar millor al partit. En atac, els visitants han sumat dos triples que els posaven en franquícia. Bortolani i Sagnia han estat capaços de trencar la zona i empatar a 8 (minut 4). Les imprecisions en atac eren contínues en un i altre equip.i Jerrick Harding entraven a pista. El polonès, igual que a Lisboa, ha anotat la primera pilota que ha tocat. En aquest cas, un llançament de dos.també produïa en atac i obligavaa consumir el seu primer temps mort (12-8, minut 6). Els manresans han aconseguit mantenir-se al davant.hi posava la dosi d'espectacle. Suficient perquè el Baxi Manresa acabés el primer quart amb avantatge (18-16).El Breogan també ha començat millor el segon quart. Els bagencs s'han embussat en atac i només han estat capaços d'anotar un triple, obra de Bortolani, als primers cinc minuts. Els gallecs aprofitaven lesper a contraatacar (21-28, minut 15). Bamforth ha començat a anotar amb continuïtat. La dinàmica començava a ser perillosa. Més quan els locals també estaven erràtics en els. Als descans, la situació era especialment preocupant per a l'equip manresà (27-40).Lee i Harding han agafat el pes anotador del Baxi Manresa al començar la segona part. Set punts seguits del nord-americà situaven un esperançador 41-46. El Breogan ha replicat amb quatre punts seguits. Bortolani feia renéixer de nou les esperances locals. La pega era que la. Els gallecs ho sabien aprofitar per mantenir-se ferms al davant (46-53, minut 27). La bona feina feta en atac durant uns minuts se li anava per la borda al Baxi Manresa en unes poques jugades. Per acabar-ho d'adobar, els jugadors locals regalaven tirs lliures al seu rival i aquest estava encertadíssim. El partit ha passat d'un resultat en què la remuntada local era possible a deixar la victòria bagenca al nivell d'heroïcitat (48-65).Cinc punts seguits del Baxi Manresa han alertat Mrsic que no tenia el partit a les seves mans. El tècnic croat ha demanat un temps mort per evitar el relaxament dels seus jugadors. La resposta ha arribat de la mà de Bamforth que ha anotat dos triples seguits. Des d'aquí i fins al final ha estat un suplici per al conjunt deque es mantindrà en zona de descens. Als instants finals, el públic ha mostrat la seva disconformitat amb el joc de l'equip i ha aclamat el rival a crits de "Breogan, Breogan". El 70-106 final afegeix més pressió a la visita la setmana vinent aIncidències: Óscar Perea, Sergio Manuel i Héctor Báez han arbitrat el partit.no ha entrat a la convocatòria per decisió tècnica.