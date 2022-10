Els funcionaris en règim especial de l'Ajuntament de Manresa passaran a la Seguretat Social a primers d'any

Els funcionaris que encara quedaven a l'en els'integraran en data 1 de gener de 2023 eldesprés que el consistori ho aprovés per unanimitat en el ple d'aquest mes d'octubre.El règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris de l'administració local era una herència social que comportava, entre d'altres característiques, que ladel funcionari estigués coberta per unaa càrrec de l'Ajuntament.El març de 1993, el govern espanyol va aprovar un Reial Decret que feia que els, com així se'ls anomena, quedaven integrats al règim general de la Seguretat Social, a no ser que decidís el contrari el ple de la corporació municipal. L'Ajuntament de Manresa va ser un d'aquests casos que es. En una sentència posterior, elva reconèixer que la porta perquè aquests treballadors fessin el canvi sempre quedava oberta.El passat mes de setembre, i aprofitant que a final d'any venç l'actual conveni amb la mútua que dona assistència a aquests funcionaris, el govern municipal va promoure unaper decidir si es renovava el conveni amb la mútua o si, pel contrari, desitjaven integrar-se a la Seguretat Social. Aquesta última opció va ser l'escollida amb el 55% dels vots, segons va explicar en ple la regidora de Recursos Humans i Govern Obert,Amb aquest acord de ple, a partir de l'1 de gener de 2023 no quedarà cap funcionari municipal en règim integrat.