Sant Fruitós celebrarà Tots Sants amb una Castanyada popular i actes als barris i urbanitzacions

s'omplirà aquest cap de setmana llarg de propostes per celebrar lai la nit de, amb actes al nucli i als barris dei dei a les urbanitzacions dei deEl dimarts 1 de novembre, diada de Tots Sants, l'Ajuntament ha organitzat la tradicional castanyada popular sota del. A partir de les 6 de la tarda l'animador infantiloferirà un espectacle gratuït.Durant la tarda, l'agrupament escoltavendrà castanyes a la mateixa plaça. Els beneficis serviran per a fer activitats per als infants i joves de l'entitat. Aquesta activitat compta amb el suport de Carrefour.Paral·lelament, les associacions de veïns han organitzat diferents propostes, entorn l'efemèride de Tots Sants.El dissabte 29 d'octubrerecupera la festa del, una celebració que combina la tradicional Castanyada i la popular festa americana deLes activitats començaran a les 7 de la tarda amb el popularpels carrers del barri i el concurs de cases engalanades. A partir de les 8 del vespre es repartiran castanyes i moscatell a tots els assistents i elobrirà les portes per a tots els qui vulguin passar una estona divertida i terrorífica.Durant el vespre hi haurài es farà l'entrega de premis. L'Associació de Veïns donarà part dels diners recaptats a laPer tal de garantir la seguretat dels participants a la festa, quedarà, des de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, i estarà prohibit aparcar a la plaça central des de les 9 del matí del mateix dia 29.Per tal que els visitants puguin accedir al barri s'habilitaran dos aparcaments alternatius alsdes d'on es podrà accedir a peu a la Rosaleda mitjançant recorreguts degudament senyalitzats.La nit del 31 d'octubre, les Brucardes celebraran la festa de la Castanyada i Halloween on hi haurà una rua de truc o tracte, túnel del terror, castanyes, foodtrucks i música.L'activitat es realitzarà entorn la plaça de l'Ermita a partir de les 7 de la tarda. Aquesta festa comportarà que l'avinguda de les Brucardes esa l'alçada de les piscines i es desviarà la circulació pel carrer Mare de Déu de Núria. El carrer de la Font també quedarà inaccessible i es desviarà la circulació pels carrers Generes (que s'habilitarà en doble sentit de la marxa) i pel carrer Solei, per on també es desviaran els vehicles provinents de l'avinguda Sant Sebastià.La nit del 31 d'octubre el barri de Torroella de Baix celebrarà la festa de Halloween i la Castanyada a partir de les 6 de la tarda i fins a les 12 de la nit a lai a la zona de lesEl dia de Tots Sants, 1 de novembre, Pineda de Bages celebrarà la castanyada a partir de les 5 de la tarda a la plaça de l’U d’octubre. La nit del 31 d'octubre, els nens i nenes podran participar en lapels carrers de la urbanització.Les celebracions a les urbanitzacions i barris són organitzades per les associacions de veïns i compten amb el suport de l'Ajuntament.