Castellbell i el Vilar multiplica els actes per celebrar la Castanyada

per Redacció,

Disfresses de Halloween

multiplica els actes per celebrar la Castanyada amb propostes que combinen tradició i modernitat. La plaça Lluís Companys, al Burés, serà l'epicentre de ladilluns al vespre amb castanyes, pastes i còctel de cava per a tothom. L'organització anirà a càrrec de l'amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar.L'equipament deacollirà laen què es fa una crida perquè totes les persones assistents vinguin disfressades amb els vestits més terrorífics. La vetllada començarà a les 11 de la nit, comptarà amb la música del, hi haurà servei de bar i l'entrada serà gratuïta.En paral·lel, s'organitzen altres actes de Castanyada en què destaquen els actes al, la festa a l'que es va fer divendres a la tarda i el berenar aldilluns a la tarda.