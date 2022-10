Impulsem Manresa insisteix en negar el menjar a qui no pugui pagar-se un habitatge

El candidat d', la marca que usarà elper concórrer a les properes eleccions municipals,, insisteix que cal "", referint-se als lots d'aliments que lareparteix a les famílies vulnerables de la ciutat a través de la. D'aquesta manera, Vila es referma en el discurs que va pronunciar el dia de la presentació de la formació al Kursaal el 6 d'octubre La decisió de Vila a l'hora d'la Fundació no s'acaba aquí i assegura que cal "involucrar-de l'Ajuntament- en les entregues a domicili" que pretén imposar si aconsegueix l'alcaldia de la ciutat. Tot plegat, ignorant que la Fundació del Convent de Santa Clara, i per tant, la Plataforma dels Aliments, és unque rep de l'Ajuntament menys d'un 5% del seu pressupost dinerari, un percentatge que encara és molt inferior si es valoren les aportacions que les empreses fan en productes de primera necessitat.Tot plegat ho ha assegurat en una suposadaque no ha publicat a les seves xarxes socials ni ha rebut la pròpiai de la que s'ha fet ressò Regió7, que n'ha plasmat algunes literalitats en l'article, i on reclama a la monja manresana que es disculpi per haver dir que Impulsem "sembla Vox" Malgrat insistir en el seude la gairebé nul·la incidència que l'Ajuntament té i pot tenir en la gestió i funcionament de la Fundació en ser un ens privat, Vila assegura "que la Plataforma dels Aliments mereix tot el meu".Tot i així afirma que cal solucionar "la molèstia que ocasiona l'ocupació de via pública" a ladurant el repartiment dels lots de productes bàsics, "on no és permès parar ni molt menys estacionar". De nou, Vila mostra unade la situació, ja que la Fundació del Convent de Santa Clara ha comunicat de forma reglamentària l'i, a més, està totalment senyalitzada fins i tot amb avisos lluminosos.En la carta, Impulsem també reitera que cal realitzar eli que "des de l’Ajuntament cercarem col·laboracions amb sector privat per poder-ho dur a terme", ignorant que aquest repartiment a domicili ja el realitza la Plataforma a aquelles famílies que tenen, i que ho fa a través dels voluntaris, que són els que estacionen els seus vehicles a la carretera de Vic per carregar els lots.Vila conclou la seva carta oberta amb una cita bíblica,6,1-6,16-18, que equipara l'anunci d'una almoina lliurada al que fan "els", en clara referència al treball de Sor Lucía Caram al capdavant de la Fundació.