Les dones clouen el Tocats de Lletra que ha portat la poesia als adolescents

Quatre poetes, d'estils i generacions diferents, amb una llengua comuna compartida, han pujat a l'escenari de la sala petita delaquest divendres per deixar escoltar un tast de la seva obra en eldel XVIè festival literari i poètic. Les poetes que han participat en la vetllada són, amb l'acompanyament musical deEl festival s'allargarà encara fins diumenge, però l'organització ja n'ha avançat el balanç "molt positiu", posant en relleu que s'ha aconseguit un dels objectius marcats en aquesta edició: portar en directe lafins a les mateixes aules, amb la visita a tres Instituts de Manresa dels poetes Josep Pedrals, Eli Sanz i Marçal Font Espí L'organització ha destacat també la "qualitat" dels escriptors que han vingut fins a Manresa per participar al certamen: el pintor i escriptor valencià,, que va repassar la seva obra literària, entre la qual hi ha Ignot, una novel·la que ja arriba a la setena edició. Un altre dels plats forts va ser la conversa amb l'escriptor i periodista gallecque va presentar el seu darrer treball Obra Maestra. Ho va fer al lapidari del Museu de Manresa, un espai que s'estrenava al festival, i que també va acollir una magnífica lectura dramatitzada per part dels intèrprets de laTambé han tingut una molt bona acollida actes ja consolidats celebrats a l'Espai Plana de l'Om com elPaís Petit, on aquest any s'ha escoltat, per primera vegada, la llengua asturiana en veu de la poetai el, a la plaça Serarols, amb una polifacètica(La Perruquera dels versos) actriu i còmica que canta i balla mentre ofereix la seva particular visió de la poesia.Aquest dissabte, al, a, dialogaran al voltant dels seus dos darrers llibres: Abecedari de cel i terra i Rastellera de colors, respectivament. Diumenge, al Pati del Kursaal, es representarà l'espectacle poètic Piscina poesia, de la, on la poesia pren vida de la mà d'un actor per deixar-nos descobrir que aquest art és potser la millor manera de salvar el món.Dissabte a la tarda-vespre també es farà el tradicional, una activitat que ja s'ha convertit en un clàssic. El matí començarà amb un recital de l'actriua la Plana de l'Om i la presentació d'Encarnacions per part de, escriptor, poeta i professor a l'Espai Òmnium de Manresa.