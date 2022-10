Manresa participa a Azpeitia en una jornada de treball de promoció del Camí Ignasià

Calmet: "Una reunió que suposa un gran salt qualitatiu"

continua el seu treball per impulsar la promoció delconjuntament amb els territoris i municipis per on transcorre el recorregut de 700 quilòmetres per onva deixar la seva petjada l'any, entre les localitats d'i Manresa.Els màxims representants de turisme d', acompanyats de representants tècnics que conformen la, van participar la reunió interinstitucional que es va celebrar a l'auditori dela Azpeitia (Gipuzkoa). La delegació manresana va estar representada pel regidor delegat de Turisme i Projecció de Ciutat de l'Ajuntament de Manresa,, i el gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa,El Camí Ignasià recrea l'itinerari que Sant Ignasi de Loiola va recórrer l'any 1522 (se celebren 500 anys) des de la localitat natal, Azpeitia, fins a la ciutat catalana de Manresa. Un pelegrinatge que va començar després de la seva conversió espiritual a Loiola, i que tenia com a meta final la ciutat santa dePrecisament, els territoris pels quals travessa el Camí, van voler celebrar aquesta trobada per presentar les accions en què s'ha estat treballant fins ara, donar continuïtat a les tasques pendents i, en un producte turístic que presenta una alta potencialitat i suposa un exemple de col·laboració interinstitucional entre els cinc territoris.Per això, un dels acords adoptats ha estat la presentació del projecte a la propera convocatòria del programal'objecte del qual és impulsar projectes de xarxes d'actors que desenvolupin experiències turístiques sostenibles, digitals, integradores i competitives a tot el territori, emmarcats en alguna de les línies de treball següents: Innova, Integra, Comunica.Aquest programa es considera com una gran oportunitat per a la visualització i posada en valor del Camí Ignasià.Joan Calmet ha valorat de forma molt positiva aquesta reunió "que ha suposat unrespecte a d'altres reunions atès que van participar tots els directors i directores de Turisme de les cinc comunitats per on passa el Camí, el que suposa una validació política estratègica dels cinc governs autonòmics a la feina realitzada fins ara, amb el vistiplau de la".Per al regidor de Turisme, la reunió d'aquest dijous va ser també important pel fet que "la comunitat d'fins ara participava com a observadora, i des d'ara va manifestar la seva voluntat de formar-ne part a tots els efectes, conjuntament amb Euskadi, Navarra, La Rioja i Catalunya, i les dues capçaleres, Azpeitia i Manresa, que hi som també des del primer dia".Per a Joan Calmet, la predisposició a participar del programa Experiencias Turismo España es produeix en bona part com a conseqüència de la bona acollida de la proposta, que l'any 2021 va aconseguir 5,2 milions per a la ciutat per ser la destinació final del camí".