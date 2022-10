El Baxi Manresa necessita guanyar també a l'ACB, dissabte contra el Breogan de Lugo

Elreprendrà latot rebent el(dissabte, 18.00h. Movistar Deportes 2). L'equip bagenc buscarà una victòria que comença a ser molt necessària. Després d'aquesta jornada quedaran encara 28 partits i, per tant, molt temps per a reacció, però veure's enno agrada a ningú. Una victòria seria un altre bon bàlsam que tancaria una bona setmana.podria fer el seu debut aldesprés d'haver jugat ja els seus primers minuts amb el Baxi Manresa el passat dimarts a Lisboa.s'ha incorporat als entrenaments del Baxi Manresa aquest mateix divendres. El club manresà ha anunciat que elarriba, de moment, per a dues setmanes. A hores d'ara és una incògnita saber si ja farà el seu debut aquesta mateixa jornada. També és incert saber si la seva estada al Bages es podria allargar ja que no hi ha novetats en la incorporació del pivot que ha de substituir. Serà la segona experiència de Bursac a Catalunya després de passar un curt temps a, i realitzar tota la seva carrera entre Sèrbia i Croàcia. Una altre dels enigmes és el futur Wazcynski. L'aler polonès ha arribat només amb un contracte per un mes.ho engloba dins les negociacions que fan els clubs tot sovint sense voler aprofundir més.Pedro Martínez no ha volgut donar informació sobre l'estat dels jugadors que han patit problemes físics les darreres setmanes. "Tenim dificultats", ha comentat el tècnic quan se li ha preguntat per la recuperació d'homes comEl Breogan ha començat força bé la temporada. Després de començar el curs amb dues victòries seguides, els gallecs van perdre també dos partits seguits. D'aquesta forma, els de Lugo tenien un balanç igualat. La setmana passada van derrotar eli es van tornar a posar amb saldo positiu. Fora de casa, els dehan guanyat un partit i n'han perdut un altre. A l'apartat estadístic,és un dels jugadors destacats. El nord-americà és el segon màximdel campionat amb una mitjana de 8,2 captures per partit. A més, és qui més en captura en atac amb 3,8 cada jornada.és un altre home perillós per la seva capacitat generadora.Veljko Mrsic, entrenador del Breogan, no podrà comptar amb. En canvi, espera recuperar, que aquesta setmana ha viatjat a França per temes personals i ha anunciat queestà gairebé al cent per cent. El croat no es fia de la mala arrencada del Baxi Manresa a la Lliga Endesa. Creu que els bagencs tenen una gran capacitat atlètica i augura dificultats per guanyar a "una pista tan difícil com el Nou Congost". Elserà, en opinió de Mrsic, una de les claus del partit.Óscar Perea, Sergio Manuel i Héctor Báez són elsdesignats per a xiular el partit.