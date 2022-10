Sant Fruitós dobla les subvencions a les associacions veïnals de fora del nucli

Les associacions de veïns de ldisposen aquest 2022 d'unaque dobla l'import econòmic respecte l'any 2020, passant dels 6.600 euros a 13.200 euros.Les conseqüències de lahan afectat de forma molt significativa diferents sectors socials i econòmics i un d'ells ha estat eldels barris, unes entitats que es consideren de bàsiques i indispensables per a la cohesió i participació de la ciutadania.Un cop s'han reprès les activitats després de l'aturada per la Covid, aquestes organitzacions s'ha trobat amb diferents casuístiques que els impedeixen poder oferir els mateixos serveis i activitats als barris. Per una banda, hande propostes d'oci i lleure que programen habitualment als diferents barris, i també han hagut de fer front acom la compra de productes d'alimentació que s'havien fet malbé o altres materials que tampoc poden ser utilitzats degut al llarg període amb què no se n'ha fet ús.Per altra banda, l'aturada per la pandèmia també ha afectat les estructures d'aquestes entitats, algunes d'elles han hagut dei teixir de nou una xarxa de voluntaris i voluntàries.Des de l'Ajuntament es considera que aquestes associacions de veïns de fora del nucli, a causa de la seva ubicació, tenen unesi són una eina indispensable al municipi i és per aquest motiu que forma extraordinària l'Associació de veïns de les Brucardes rebrà 3.200 euros, l'AVV de la Rosaleda 3.600 euros, a l'AVV de Torroella de Baix se'ls subvencionarà amb 3.200 euros i finalment a Pineda de Bages l'import serà de 3.200 euros.