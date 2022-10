Manresa revisarà la seguretat de dones i persones no binàries a l'espai públic amb una marxa conjunta

Marxa exploratòria de dones a Manresa

L'participa en el projecte: proposta per a la transformació de l'espai públic. L'accessibilitat i l'habitabilitat com a elements bàsics per ampliar el dret de les dones a la ciutat, que impulsa el Departament d'de lai que es desenvoluparà en diverses ciutats catalanes. A, s'hi han implicat diverses regidories: Feminismes i LGTBI; Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent; Seguretat Ciutadana, i Urbanisme i Mobilitat.El projecte persegueix l'objectiu d'en relació amb l'espai públic, posant especial èmfasi en lesmitjançant l'enfortiment de les eines que es disposen per millorar l'espai públic. Amb aquesta finalitat, es treballarà en tres línies: ampliar el coneixement i la conscienciació entorn delper la societat, disposar d'una diagnosi sobreque proporcioni eines per al disseny de polítiques públiques de seguretat iamb actors socials i institucionals.La proposta de treball inclou una anàlisi delde cadascun dels municipis que participen en el projecte. També es faran sessions formatives per al, a càrrec del, una cooperativa amb trajectòria i experiència en l'àmbit del gènere i l'urbanisme, i s'iniciaran marxes exploratòries a diversos municipis de Catalunya, un dels quals és Manresa. A mesura que s'aniran fent aquestes marxes, es farà uni s'elaboraran les primeres conclusions. Paral·lelament, el Col·lectiu Punt 6 confeccionarà un informe final de cada marxa exploratòria, detallant el desenvolupament de la marxa, les principals aportacions que s'hi han fet i les conclusions.Quan s'hagin fet totes les marxes, es redactà la primera versió de la, que serà debatuda conjuntament amb totes les dones participants de les marxes que vulguin assistir-hi, les quals podran revisar la feina feta i les conclusions, així com aportar el que considerin. Després, es redactarà la guia final.Per acabar, tot eli la guia seran enviats a les administracions catalanes i es farà una sessió de presentació de caràcter institucional.En el marc d'aquest projecte, a Manresa s'han organitzat dues sessions de treball per a dones iper explorar possibles espais que generen inseguretat. Les sessions se celebraran la setmana vinent, els dies 2 i 9 de novembre, a les 6 de la tarda, al. La primera serà de treball i en la segona es realitzarà la marxa exploratòria. Les inscripcions per participar-hi es poden fer al correu siad@ajmanresa.cat o bé trucant al 93 875 23 10. S'ofereix servei de canguratge per infants de 3 a 12 anys sota inscripció prèvia.Les marxes exploratòries consisteixen en recórrer un barri o un entorn urbà concret amb un grup reduït de dones i persones no binàries, amb l'objectiu de reconèixer i analitzar quins elements físics i socials condicionen la seva. La marxa valora el coneixement que tenen les dones veïnes relacionat amb el lloc on viuen, on es relacionen o on es mouen, alhora que valora la seva participació activa en el disseny i la transformació urbana.