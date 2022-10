Els treballs al carrer Major de Sant Joan arriben a la seva fase final

Els treballs d'urbanització delde, en el tram que va des del carrer Migdia fins al carrer Riu Cardener, arriben a la seva, després d'haver transcorregut amb total normalitat el procés de l'obra. Aquesta obra es podria considerar com una segona fase de la renovació que es va fer a la urbanització del carrer Major l'any 2010. En aquella ocasió es va executar la urbanització del tram que va des del carrer del Sol fins al carrer Àngel Guimerà.Tal com estava previst, l'obra del Carrer Major quedarà finalitzada aquest mes de novembre amb un cost que ha estat de 316.000 euros, subvencionat per complet per laS'ha renovat el sistema dede la zona, que era obsolet. També s'ha començat a col·locar elde les voreres, de lloses de formigó prefabricat, seguint així també l'estructura del tram urbanitzat al 2010. "Estem molt satisfets amb el procés de l'obra i el resultat serà satisfactori", ha assegurat el regidor d'Obres i Manteniment,El regidor ha volgut agrair als veïns de la zona "la paciència que estan tenint. Són els més afectats i entenem que hagin estat uns, però també estem convençuts que es tracta d'una millora necessària per al municipi".Ara queda per finalitzar laa la zona de trànsit de vehicles i aparcament, on es col·locarà un paviment asfàltic que tingui la capacitat mecànica correcta per absorbir el flux de trànsit, i substituir l'enllumenat per, de menys consum i seguint el criteri estètic del tram.