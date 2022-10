Cardona congela totes les taxes i impostos per al 2023

Precs i preguntes de l'oposició

El ple de l'va aprovar aquest dijous al vespre, en sessió ordinària i sense cap vot en contra, les novesper a l'exercici 2023.El govern municipal manté totes les bonificacions d'impostos com l'i l'relacionades amb les energies renovables. Així, es consolida, des de fa deu anys, la bonificació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) que ha anat incrementant progressivament del 50% al 70% actual. De la mateixa manera ho fa l'impost sobre béns immobles (IBI), que fa tres que s'aplica, i que se situa actualment al 50%.En els últims tres anys, s'han bonificat gairebé 30.000 euros per la instal·lació de, una tendència que s'ha vist en augment en els darrers anys, passant de set instal·lacions l'any 2020 a vint-i-sis aquest mateix any (fins ara).La regidora d'Hisenda,, ha afirmat que el govern municipal fa "una aposta per la moderació fiscal malgrat l'augment de més del 8% de la inflació" amb l'objectiu de mitigar els efectes de l'actual context dePel que fa a les bonificacions, es mantenen totes les actuals. Pel que fa a l'impost de vehicles de tracció mecànica () cal destacar la bonificació del 75% per a vehicles classificats com ao com a, segons el registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit (DGT) en funció de les emissions. Es mantenen les bonificacions en l'ICIO per a rehabilitacions al centre històric; per façanes i cobertes; per rehabilitació de masies; per a sistemes d'aprofitament tèrmic, i per a l'adequació de locals per activitats i serveis de nova creació.S'han aplicat, també, canvis normatius amb l'adaptació de lai que implica una modificació a les ordenances fiscals. De la mateixa manera, cal destacar que no augmentarà lani s'aplicarà l'índex de preu de consum (IPC).El ple també va tractar altres punts com l'increment retributiu addicional del personal per a l'any 2022, una modificació de crèdit, la modificació delper la correcció de límits de sòl urbà a, o l'aprovació de la contractació d'emergència de l' enderroc de l'edifici situat al Carrer Església, 33, Cal Muntada El portaveu de Junts per Cardona,, va traslladar algunes peticions ciutadanes com ara l'estat de les llums delo l'augment de brutícia a la via pública a causa dels. El portaveu de Junts també va insistir per ladels plens municipals i va demanar al govern municipal per una previsió i un pla específic d'per a totes les persones que puguin arribar a venir davant l'augment de teixit empresarial gràcies a la consolidació del polígon de la Cort II El portaveu del PSC,, en el seu torn de paraula, va traslladar al ple algunes qüestions vinculades amb lade la vila i del sistema de recollida porta a porta. Verdejo també va demanar per l'estat del procés deen l'elaboració dels pressupostos municipals de l'any vinent i per la convocatòria del patronat de la