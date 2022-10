Celste Alías cantarà Chavela Vargas el dia de Tot Sants al Kursaal

La sala gran delacollirà aquest dimarts, 1 de novembre a les 6 de la tarda, Tranquila, un concert en què la cantant santjoanenca Celeste Alías retrà homenatge s la cantant mexicana Chavela Vargas Tranquila és un cant de llibertat, d'amor i de vida, una festa pels difunts, una celebració de la vida i de la mort d'una figura cabdal dins del món de la, la cantant mexicana Chavela Vargas de la qual aquest 2022 es commemora el 10è aniversari de la mort. Celeste Alías hi posa la cara, la veu i el nom en aquesta celebració, explorant noves sonoritats acompanyada de dos talentosos músics: el guitarristai el bateriaChavela era un gran personatge, autèntica pionera de l'univers. Viatjarem per la seva vida a través de passatges biogràfics, reflexions i confessions i desvetllarem el significat d'algunes de les seves cançons, com la conegudíssima Macorina que va ser una clara reivindicació queer de l'època. I també èxits com Paloma negra, El último trago, Llorona, Se me olvidó otra vez, Volver, o Juan charrasqueado, reinterpretats per a l'ocasió amb una nova mirada musical al llegat d'aquesta gran dama irrepetible.L'espectacle comptarà amb la participació deli un cos de ball format per. Un muntatge sota la direcció artística de, escenografia de, il·luminació dei espai sonor d'Lesper veure Tranquila tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65 anys, carnet del Galliner, menors de 30 anys i escoles de música) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet