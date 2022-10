El CE Manresa rebrà diumenge l'Alzira amb la Copa molt present

L'Alzira, finalista de la Copa Federación

Elrebrà aquest diumenge a les 12 del migdia lacom a colofó d'una setmana marcada pel sorteig de la primera eliminatòria de lade dilluns, que va emparellar els homes deamb el, de Primera RFEF, en el que serà el retorn a la competició del KO dels blanc-i-vermells 36 anys després.Aquest mateix divendres al migdia, el club, acompanyat de l'alcalde,, el regidor d'Esports,, i membres de la plantilla, ha fet la presentació pública del partit contra el Pontevedra a lade Manresa, davant l'expectació i curiositat dels vianants. A banda, també han presentat el vídeo que acompanyarà aquesta primera eliminatòria, produït perL'eliminatòria, que es disputarà a partit únic alja té data a l'espera de la ratificació per part de la, el diumenge 13 de novembre a les 12 del migdia, i, de 10 i 15 euros, sense i amb seient, per als socis del club, i de 20 i 30 euros per als que no siguin socis. Les entrades es podran adquirir els dies de partit o a les oficines del club.El CE Manresa no juga a la Copa des de l'any 1986, quan van eliminar laa la primera eliminatòria i van caure contra el, que es trobava a Primera Divisió, a la segona.Aquest diumenge, durant el partit que enfrontarà els blanc-i-vermells contra la UD Alzina, el club homenatjarà els integrants d'coincidint amb el retorn a aquesta competició.Si el CE Manresa arriba al partit de diumenge amb la il·lusió del retorn a la Copa 36 anys després, el seu rival, la UD Alzira, ho farà a tres dies de la disputa de la final de la, que jugarà contra el. Perquè, malgrat que l'equip de lanomés ha sumat dues victòries i un empat al campionat de, a la Copa Federación, dues d'elles als penals, fins a plantar-se a la final.Davant d'aquesta final, i de l'eliminatòria de Copa que jugaran contra l', en un sorteig que els va ser generós, els blau-i-granes arribaran diumenge a Manresa amb una bona plantilla que segurament ha estatdurant l'inici de temporada. Els valencians es troben quarts per la cua del grup 3 de Segona RFEF, després d'haver perdut en les dues últimes jornades.