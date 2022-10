Reconegudes expertes nacionals i internacionals protagonitzaran el VI Cosmògraf de Manresa

Inauguració de luxe

La resta del programa

Elha convidat, amb el Grup de Professors de Filosofia de la Catalunya Central, la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Cercle Artístic de Manresa i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i l'Agrupació Astronòmica de Manresa, a destacades, i de diferents disciplines (l'urbanisme, l'espiritualitat, el periodisme i la creació artística) per dialogar sobre el poder transformador de les dones en el marc de la sisena edició delLa inauguració del Cosmògraf tindrà lloc el dijous 3 de novembre (19 h), a la sala petita del, amb una taula rodona amb l'arquitecta i professora austríacai l'argentina, arquitecta, urbanista i professora d'Urbanisme de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - UPC, que posaran damunt la taula l'La programació del Cosmògraf tindrà quatre actes més a part de la xerrada inaugural.El 4 de novembre amb La religió i l'espiritualitat com a motor de transformació amb, abadessa del monestir de Sant Benet de Montserrat;, doctora en Filologia Catalana i escriptora, i, sociòloga, editora convidada de la revista Contextos i membre d'Umbrales Umma, un grup de dones musulmanes que treballen temes relacionats amb dones i religió, i Diabi Ji Soninké, una entitat que treballa temes de les comunitats soninkes (originàries del sud de Mauritània).El 8 de novembre serà el torn de Reescriure el món amb les escriptores(Alemanya),(Eslovènia) i(Txèquia).El 9 de novembre amb Amb veu de dona, la dona als mitjans de comunicació, amb, periodista de TV3;, periodista de Catalunya Ràdio, i, periodista i subdirectora del diari ARA.Finalment, el 10 de novembre es farà la conversa Dona i creació, un debat superat o encara d'actualitat? amb, doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, professora de la Universitat de Girona, assagista, realitzadora audiovisual i investigadora cultural i, artista electrònica.Les converses es podran seguir en directe a través del canal de Youtube de. També hi haurà servei de traducció simultània.