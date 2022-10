Els grans musicals tornaran al Kursaal el gener amb sis funcions de «La jaula de las locas»

Després de cinc anys d'èxit, del 19 al 22 de gener arribarà en sis funcions al teatredeel musical La jaula de las locas, una grandeprotagonitzada perambcom a director musical d'aquest gran clàssic que parla sobre la llibertat. Amb aquest espectacle de més de 50 artistes entre músics, actors i ballarins, tornen els grans musicals al Kursaal, després de 5 anys del darrer, Priscilla, reina del desierto, que va passar pel teatre l'octubre de 2017.Lesper veure La jaula de las locas al Kursaal de Manresa es posaran a la venda a partir del proper dimecres, 2 de novembre a les 11 del matí a taquilles i per internet . Laserà dijous 19 a les 7 de la tarda i les entrades costaran un preu únic de 39 euros, el mateix preu que la sessió de divendres a les 5 de la tarda. Les funcions de divendres a les 9 del vespre, dissabte a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre, i diumenge a les 6 de la tarda tindran preus diferents si són a platea o a amfiteatre. A platea el preu serà de 55 euros (49 euros amb el Carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30). I a l'amfiteatre serà de 49 euros (43 euros amb el Carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30).Lade La jaula de las locas -que ha passat per Bilbao, València, Gijón, Saragossa, A Coruña, Sevilla o Málaga- va començar el juliol passat, després de fer temporada a, en què més de 300.000 espectadors van veure les funcions d'aquest musical que dirigeixen Àngel Llàcer i Manu Guix. A Manresa arriben en la recta final de la gira, que acabarà ala darrera setmana de gener, i és l'única població catalana que acollirà el muntatge, a part de Barcelona, on es va estrenar, i on tornarà al febrer per fer la seva tercera temporada alLa jaula de las locas, gran comèdia musical de Broadway, és una producció de, amb la direcció d'Àngel Llàcer i Manu Guix i coreografies de. Protagonitzada per Àngel Llàcer i Ivan Labanda, l'espectacle compta amb un elenc de 24 artistes i músics en directe. Aquesta nova posada en escena del musical proposa dues hores i mitja de diversió, altes dosis de glamur, decorats molt vistosos i 140 canvis de vestuari.A La jaula de las locas la plàcida vida de parella d'Albin i Georges, propietaris del club nocturnde Saint Tropez, es veu totalment alterada per una notícia inesperada. Jean Michel, el fill de Georges, es va a casar amb la filla d'un diputat ultraconservador, gran defensor dels valors més tradicionals a la vida familiar. La trobada explosiva entre dues famílies tan diferents desencadena una divertidíssima comèdia plena d'amor i de situacions delirants.