Els Tempus Trio oferiran un concert dissabte a l'Auditori Sant Josep de Moià

Aquest cap de setmanagaudirà del concert del, els artistes residents de, que oferiran un triple acció al municipi entre divendres i dissabte.Aquest divendres, a la 1 i a les 3 del migdia oferiran unesper a les escoles de Moià. Uns 200 alumnes aniran fins a l'per conèixer de prop i en directe la música i els artistes.Divendres al vespre, a les 8, realitzaran uni col·loqui per conèixer molt de prop el dia a dia dels músics que conformen el Tempus Trio, conversar, preguntar, veure com assagen i alguna sorpresa molt dolça.Finalment, dissabte a les 6 de la tarda es podrà escoltar el segon concert del Tempus Trio en la seva Residència Artística a Moià, amb obres dei l'assistència del mediàtic compositor. El preu de l'entrada serà de 10 euros, 5 per als socis de les Joventuts.