Els arquitectes de les comarques centrals es trobaran a Sant Benet per celebrar la seva festa patronal

per Redacció,

COAC Comarques Centrals

El divendres 11 de novembre al vespre se celebrarà la festa patronal dels i les, a Sant Fruitós de Bages. En el transcurs de l'acte s'homenatjarà el conjunt d'arquitectes que van fundar la Demarcació, els qui compleixen 25 anys de la seva col·legiació, i es donarà la benvinguda a les noves persones col·legiades.L'acte començarà a 2/4 de 7 de la tarda amb dues visites guiades -una d'elles, conduïda per, arquitecte autor del projecte de restauració i rehabilitació del Monestir- on es podran veure les parts més emblemàtiques del patrimoni medieval i modernista de Món Sant Benet. Més tard, a partir de 2/4 de 9 del vespre, s'oferirà un sopar a totes les persones assistents. L'acte comptarà amb l'assistència de diverses autoritats de la Catalunya Central i s'hi espera la participació d'un centenar d'arquitectes de la demarcació.Tant les visites com el sopar teneni cal inscriure's prèviament. Més informació i inscripcions a aquest enllaç La Demarcació Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (), que es va crear l'any 2018, té seus a Vic i a Manresa i inclou també l'Anoia i el Berguedà. En total, té 461 arquitectes col·legiats.