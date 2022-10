El Covisa Manresa rebrà dissabte l'Escola Pia Sabadell al Pujolet

per Redacció,

Elrebrà aquest dissabte al(18.30h) l'després de l'empat aconseguit la passada jornada a la pista de la Barceloneta Futsal que l'ha mantingut en la quarta posició de la classificació, empatats amb elManresans i sabadellencs sempre solen protagonitzar bons partits. El conjunt delés desè a la classificació a tres punts dels llocs de descens que marca elamb set com a quart classificat per la cua.Els resultats de Escola Pia són diversos, fora delno coneix la victòria. Va perdre a Elx 3-2 i a Santa Coloma 6-3, i compta amb un empat , 7-7, a les illes davant el Calvià. A casa va perdre el partit de rivalitat local davant Natació Sabadell 3-5 i va superar a Picassent 5-3 i a l'ultima jornada al Canet 6-2. Això li dona els actuals 7 punts a la classificació amb 26 gols a favor i també 26 de rebuts.Al Covisa Manresa, normalitat absoluta per rebre aquest partit.té tota la plantilla a la seva disposició amb el repte d’aconseguir els tres punts i així poder pujar llocs a la taula.