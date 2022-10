Bacardit assegura que Manresa es troba en una «dinàmica d'empobriment constant»

El candidat a l'alcaldia de, s'ha posat a disposició de les associacions de comerciants de la ciutat que aquesta setmana han presentat un document amb 63 demandes que faran arribar a les candidatures que concorrin a lesBacardit ha volgut mostrar la seva "satisfacció" en constatar "que laorganitzada és activa i fa propostes per millorar la ciutat, i, en concret, en relació al comerç de la ciutat".El candidat ha recordat la "preocupant situació" en què es troba el comerç de la ciutat, després d'una pandèmia que l'ha castigat durament, i en un context concret, el de la ciutat de Manresa, "que fa encara més difícil pensar en un".Junts, que governa amb ERC a la ciutat, ha assegurat, no obstant, que "cal una actuació d'emergència per salvar el comerç de la ciutat;, i això cal capgirar-ho”. "La dinàmica d'de la ciutat, motivada per factors diversos, repercuteix directament en la supervivència d'un comerç que històricament ha estat estendard de capitalitat territorial i un dels puntals de l'de la ciutat", ha sentenciat Bacardit.Per això, s'ha posat a disposició d'aquestes associacions per a "seure i escoltar les propostes", amb la predisposició de fer-se-les seves. "Estic convençut que, perquè quan es comparteix l'objectiu, la resta és qüestió de detalls", ha conclòs.