El CEDEM obre la inscripció per a nous cursos de formació al novembre

El(CEDEM) ofereix aquest mes de novembre diversosadreçats a personesamb l'objectiu de millorar la seva formació i ampliar els recursos per poder consolidar la seva idea de negoci o fer créixer la seva empresa.Coneix al teu client, CEDEM Talent, El teu Social Media Plan en 5 passos i Requisits bàsics dels establiments comercials i de serveis, són les propostes formatives previstes, que se sumen al cicle deper a la indústria creativa que es va posar en marxa l'octubre passat i que ofereix propostes aquest novembre.Dimecres 2 de novembre de 9.30 h a 1330 h (Presencial)Sessió enfocada a donar a conèixer la importància de tenir en compte les necessitats emocionals a l'hora de dissenyar i desenvolupar un producte o servei. Ser conscient que el client pot comprar tant per raons emocionals com lògiques i que és molt rellevant saber conèixer les motivacions emocionals dels clients, ja que si els productes estan dissenyats des de la lògica i comprats per l'emoció, és fonamental per a l'èxit saber identificar-ho.Dimarts 8 de novembre i dimarts 15 de novembre de 9. 30 h a 13.30 h (Presencial)Aquesta formació ajuda a avaluar, explicar i transmetre i fer reflexionar a la persona emprenedora, sobre quines són les bones pràctiques empresarials que garanteixen la supervivència més enllà dels cinc primers anys de vida de l'empresa. Es posarà el focus als 10 indicadors que s'han de tenir presents per tal d'assegurar la supervivència del negoci.Del 14 al 23 de novembre (Presencial)Nova edició del programa formatiu per treballar les actituds i les aptituds necessàries per a ser una persona emprenedora d'èxit, ja que és tant o més important que tenir una bona idea.Les sessions grupals presencials seran les següents:- Dilluns 14 de novembre de 9.30 h a 12.30 h. Sessió 1: El meu valor afegit.- Divendres 18 de novembre de 9.30 h a 12.30 h. Sessió 2: Gestió emocional.- Dilluns 21 de novembre de 9.30 h a 12.30 h. Sessió 3: Automotivació i Soft Skills.- Entrevistes inicials individuals: Dimecres 16 de novembre i dijous 17 de novembre de 8 h a 15 h (45 minuts a concretar).- Entrevistes inicials finals: Dimarts 22 de novembre i dimecres 23 de novembre de 8 h a 15 h (45 minuts a concretar).Dimarts 22 de novembre i dimarts 29 de novembre de 10 h a 13 h (Presencial)Formació que té l'objectiu d'aprendre a dissenyar el Social Media Plan, per tal de definir l'estratègia a seguir a les xarxes socials d'una forma ordenada, que permeti optimitzar recursos i captar l'atenció dels clients actuals i potencials, per tal d'incrementar les vendes.Dimecres 23 de novembre de 10 h a 11.30 h (Presencial)Proposta formativa adreçada a saber què és el primer que es necessita per obrir un establiment? En aquesta sessió les persones participants rebran informació sobre els requisits mínims per a una correcta gestió dels establiments comercials i de serveis.Durant aquest mes de novembre, eltambé hi ha formació específica per a persones emprenedores: Comença a emprendre una setmana en format presencial i l'altra on-line (alternativament), El pla d'empresa on-line, Avalua la teva idea empresarial on-line i Finançament i ajuts per a persones emprenedores on-lin e.El formulari d'inscripció és únic i en el mateix podeu marcar els diferents cursos o curs en els quals estigueu interessats i formalitzar la inscripció.Aquest passat mes d'octubre i durant el mes de novembre està en marxa el Cicle de sessions formatives per a la Indústria Creativa amb les següents propostes:- Divendres 4 de novembre de 9.30 h a 14.00 h: Dafo Personal com a marca (Presencial).- Dimecres 16 de novembre de 9.30h a 14.00 h: Quant val el que faig? (Presencial).- Divendres 25 de novembre de 10:00 h a 13:30 h: Crowdfunding, eina per a validar i finançar el meu producte (Presencial).Tota la formació està subvencionada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa.