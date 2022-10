Manresa es converteix en un dels escenaris de la sèrie de Netflix sobre el crim de la Guàrdia Urbana

per Aina Font Torra , Manresa, Catalunya |

La sèrie 'El cuerpo en llamas' es roda a Manresa Foto: AFT

Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez a la pell de Rosa Peral i Albert López

Una persecució contra el top-manta

El Passeig Pere III, 'maquillat' per a l'ocasió Foto: AFT

Un quiosc de flors i una parada de top-manta al bell mig delde Manresa. Aquest divendres 28 d'octubre -i per enèsima vegada-, el centre neuràlgic de la capital del Bages s'ha convertit en l'. Es tracta de, la ficció deproduïda perque veurà la llum l'any vinent i que s'inspira en elque tanta polseguera iva aixecar. Des de les vuit del matí i fins les tres de la tarda, l'equip de rodatge estarà a l'entorn delper enregistrar algunes de les escenes de la sèrie, que va començar a rodar-se el passata Barcelona. De fet, part de les dues plantes del Centre Cultural [del Casino] s'han transformat en la zona delon s'hi duu a terme tota lai visionat d'imatges.A banda del Passeig, també s'ha caracteritzat un tram del, en el qual s'hi pot veure, aparcat, un cotxe de la Guàrdia Urbana de Barcelona.Sota la direcció de(Bajo sospecha, Fariña, Intimidad) i(Concepción Arenal, la visitadora de cárceles; Frederica Montseny, la dona que parla), El cuerpo en llamas compta amb un elenc interpretatiu de primer ordre, amben els papers protagonistes. Ella encarna; ell,, els dos agents de policia acusats de ser els autors de la mort de, el marit de Peral, eldel qual recordem que va ser trobat l'any 2017 alCompleten el repartiment actors de la talla d'(en el paper de Rodríguez) iTot i l'de la productora a donar detalls al voltant del rodatge que s'està duent a terme a la capital del Bages, aquest diari ha pogut esbrinar que la del Passeig no serà l'únicaque es gravarà durant aquest matí de divendres. De fet, a alguns dels participants en el rodatge se'ls va demanar que portessin més d'una muda.En el cas del set amb el desplegament delsi el quiosc de flors (que simula la Rambla de Barcelona), l'acció que es reproduirà serà una persecució de Corberó i Gutiérrez als manters. Qui vagi seguir de prop el cas del crim de la Guàrdia Urbana, recordarà que lava fer un gir crucial quan es va descobrir que un dels motius pels quals Peral i López van acabar amb la vida de Rodríguez, va ser perquè aquest últim va dir-los que els denunciaria com aen el marc d'una operació contra el top-manta.