The River Troupe Gospel Sallent actuarà aquest diumenge al Kursaal

La sala gran delacollirà aquest diumenge, 30 d'octubre a les 6 de la tarda, el concert de, un concert que combinarà temes de gospel amb un tribut a artistes que han marcat lacom Madonna, Marvin Gaye, U2, Dolly Parton, Michael Jackson, Carole King, Whitney Houston i Leonard Cohen.Energia, força, sentiment, il·lusió, un repertori variat, combinat amb una alegria i felicitat que neix a l'escenari i s'encomana per tota la platea són els trets essencials d'aquest cor sallentí dirigit perThe River Troupe Gospel, nascut el 2010 de la, està format per més de 50 cantaires de la: Sallent, Balsareny, Avinyó, Castellnou de Bages, Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Súria, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola, Artés i Barcelona, i l'acompanyament musical de la. Tots plegats ens oferiran una sacsejada musical i vital que de ben segur no deixarà indiferent.contemporani i hits de sempre.Les entrades per veure The River Troupe Gospel Sallent tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner, escoles de música i menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet