La compra d'11,6 hectàrees de sòl faciliten la urbanització de tot el sector de la Cort II de Cardona

Nova ordenació dels terrenys

Un impuls per a la indústria cardonina

La, a través de l'(INCASÒL), i l'empresa cardonina, han adquirit un 47% i un 53% respectivament del sòl indivís de 116.806m2 al, a. Amb aquesta adquisició, la urbanització de la zona, que estava prevista en dues fases, es realitzarà en una sola fase.L'empresa és especialista en el desenvolupament i la fabricació dei vol construir el seu nou centre de producció en aquests terrenys després d'associar-se amb una empresa danesa. Frontmatec-Aira es quedarà amb 50.000m2 de sòl net derivat d'aquesta compra, però ja compta amb una finca en el sector.Aquesta adquisició simultània forma part dels acords del planejament, i vol assegurar que lesja siguin propietàries de les parcel·les resultants de la urbanització abans de començar amb les obres.El sector la Cort II té una extensió total de 229.974m2, dels quals, un 28,3% són sistemes i la resta sòl privat. Se situa al nord de la, a l'altra banda del sector consolidat de la Cort. Tot i la seva localització propera a espais naturals, amb el planejament proposat s'evita urbanitzar zones sensibles com el, els camps propers a lai el bosc situat al voltant del seu camí d'accés.Després de la urbanització, l'INCASÒL tindrà, una de 13.000m2, dues de 4.000m2 i quatre de 10.000m2. Aquestes parcel·les formaran part, doncs, d'un sector amb més del 50% de les empreses instal·lades.El 2 de febrer d'aquest mateix any, lava aprovar la modificació del planejament municipal per tal de definir l'àmbit concret de la Cort II i classificar-lo com a sòl urbanitzable delimitat.Per tal de concretar l'ordenació del nou polígon es va tramitar eli aquest va ser aprovat definitivament el passat 7 de juliol.Actualment està en tràmit eli es preveu s'aprovi definitivament el darrer trimestre del 2022. L'inici de les obres del sector es preveuen iniciar a mitjans de l'any vinent, preveient que l'execució de les obres tingui una durada màxima d'un any.L'àmbit del sector abasta una, delimitat per la carretera C-55, a l'altra banda del sector industrial consolidat de la Cort. El pla preveu la reserva de 28,30% de sistemes, dels quals un 6,66% correspon a vialitat, 14,73% a sistema d'espais lliures, 5,41% d'equipaments i 1,5% de serveis tècnics. Els sòls industrials representen el 71,70% del sector, que correspon a 151.439m2 de sòl i 109.647,43m2 de sostre.L'activitat econòmica de Cardona, històricament, s'ha centrat en la mineria. Als anys 90, però, elva suposar una disminució en l'activitat econòmica del municipi, que va acabar de reduir-se per la clausura de la planta de producció de clor l'any 2018.L'any 1990 es va aprovar definitivament el sector la Cort, promogut per l'INCASÒL, i l'any 1998 ja s'hi havia executat l'obra d'urbanització. Aquest sector va permetre generar unlligat al territori i, ara que està pràcticament esgotat, es comença a desenvolupar el sector la Cort II per a poder ampliar-lo i seguir amb l'activitat econòmica del municipi