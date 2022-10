Un centenar llarg de persones es concentren a Ampans per denunciar les seves condicions laborals

La convocatòria d'va aplegar dijous un centenar llarg de persones que van tallar el carrer de Barcelona per donar suport a treballadores de la neteja de l'entitat que han començat una lluita per aturar la vulneració dels seus. Entre les qüestions més destacades, el sindicat denuncia "l'i la coacció per, així com l'acomiadament d'una de les companyes per negar-se a acceptar aquesta coacció".Les treballadores han explicat davant dels manifestants les "dures condicions en les que treballen" a causa de lai la pressió de l'empresa, i han agraït la gran participació a la concentració que els ha donat coratge per explicar-ho. El sindicat exigeix el pagament immediat de les hores extres treballades i no remunerades, així com que s'aturi "el mal tracte" cap a lesEntre els suports a la concentració també s'hi trobava la secció sindical recentment constituïda a l'empresa formada per les treballadores del. Les integrants han manifestat el seu ple suport a les demandes plantejades per les treballadores de la neteja i la seva entera predisposició a causar testimoni en relació al "mal tracte i la discriminació racista" que han rebut per part de l'empresa.Acció Sindical del Bages ha valorat molt positivament la mobilització, així com el, col·lectius de la comarca i d'antigues treballadores. Finalment, han fet una crida a l'organització de la plantilla d'Ampans en la secció sindical que ja ha constituït formalment i han anunciat properes accions.