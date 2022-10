Els joves futbolistes de la Font s'entrenen a Sant Domènec per reclamar la gespa de les Cots

per Pere Fontanals , Manresa, Catalunya |

Els integrants dels equips deli de l'entitats'han entrenat aquest dijous a lade Manresa per continuar reivindicant la inclusió de la gespa artificial delen els pressupostos municipals que actualment s'estan debatent al govern deAquesta és la segona vegada que club i entitat fan un entrenament en una plaça de Manresa després que el mes de setembre ho fessin a la plaça Major . El president de l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, Said Ghoula, ha avisat que ho aniran fent cada mes en una plaça diferent de la ciutat per fer sentir la seva reivindicació entre la població.