Les entitats veïnals de Manresa lliuren la recaptació de suport a Ucraïna

Manresa amb el Poble d'Ucraïna

La(FAVM), ha lliurat aquest matí la quantitat de 761,96 euros per a la campanya. El president de la FAVM,, en representació del conjunt d'associacions de veïns i veïnes que han donat suport a l'acció, ha realitzat el lliurament a la, equipament municipal adscrit al Programa de Cooperació amb la presència del dinamitzador de la Casa,Els diners recaptat es transferiran a les entitats amb presència a Manresa que estan realitzant accions d'acollida al nostre territori o a projectes humanitàries als espais fronterers amb. L'objectiu és reforçar els projectes que cobreixen les necessitats bàsiques de lesi també incidir en projectes de suport per crear vies segures i contribuir a processos de reagrupació familiar.En concret, com les resta de recursos recollits en el marc de la campanya Manresa amb el poble d'Ucraïna, els fons es canalitzaran a través de laManresa amb el Poble d'Ucraïna és el nom de la campanya que l'Ajuntament de Manresa va iniciar al març amb l'objectiu d'aglutinar totes lesal poble ucraïnès, així com donar informació ordenada, veraç i efectiva en relació a l'a Ucraïna.Seguint aquests objectius, a l'abril la Federació va organitzar una sessió informativa amb la participació de la tècnica de cooperació,, i les entitats veïnals de la ciutat. En aquesta trobada es va concretar la col·laboració amb el repartiment d'unesals barris.Aquest dijous es fa el tancament, que agrupa lesde l'AV Barriada Saldes - Plaça Catalunya i de l'AV de Cal gravat, a més de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, que va treure les guardioles al carrer peri per l'"Crec que aquest gest demostra, un cop més, que lesquan cal donar suport a les campanyes solidàries de ciutat", ha explicat Toni Erro, president de la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa.Per part de l'Ajuntament, el regidor, en representació de la corporació, ha agraït la sensibilitat i el treball de la Federació, sempre al costat de les activitats promogudes des del, òrgan del qual formen part.