Manresa acollirà el 12 de novembre l'acte de lliurament dels V Premis Antoni Carné

Actuació de l'Esbart Manresà

Premis Antoni Carné de l'Associacionisme Cultural Català

El Teatredeacollirà el dissabte 12 de novembre a les 6 de la tarda la gala de lliurament dels V, els guardons que reconeixen les persones i entitats que treballen en l'a Catalunya. L'esdeveniment estarà conduït per la presentadorai comptarà amb l'actuació delsi de l', qui ballarà un fragment del seu nou espectacle, Raepte.Impulsats per l', els guardons són "un suport i reconeixement a tots els col·lectius del món cultural i associatiu català", i reivindiquen també el paper fonamental de les organitzacions culturals en la cohesió i progrés de la societat.Durant la gala s'entregaran els premis en: Premi Ens de l'Associacionisme Cultural Català a la Persona; Premi Tornaveu al Mitjà de Comunicació; Premi Arç Cooperativa a l'Activitat; Premi Previsora General al Programa, i Premi BBVA a l'Entitat de l'Associacionisme Cultural Català.Com a novetat d'aquesta edició, abans de la gala ja s'avançaran alguns dels premiats. De moment ja s'ha donat a conèixer el, atorgat a l'especialista en cultura popular i tradicional. La Junta Directiva de l'Ens ha valorat el seu activisme cultural, així com la tasca divulgativa i els nombrosos estudis que ha realitzat sobre cultura popular.També s'ha conegut el premia la revista, una publicació editada pelque porta 43 anys i 372 números dedicada a informar sobre el sardanisme i l'àmbit de la cobla.Abans del dia 12 es comunicaran els premisi el. Eles donarà a conèixer el mateix dia de la gala.Enguany la gala tindrà un nou format i oferirà un fragment de Raepte, el nou espectacle de l'Esbart Manresà, que es va poder veure a l'estiu a la. Ideat per celebrar l', és un muntatge arriscat i innovador que fa un paral·lelisme entre la transformació espiritual del fundador dels jesuïtes i la transformació de la dansa d'arrel i de la nostra societat.La gala comptarà també amb l'actuació dels Geganters de Manresa i estarà conduïda per la popular presentadora Elisabet Carnicé.Els Premis de l'Associacionisme Cultural Català porten el nom d'Antoni Carné i Parramon, fundador i president de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català (2005-2015), que va dedicar els seus esforços a dotar al moviment associatiu de prestigi i reconeixement social. Creats el 2017, els guardons s'adrecen transversalment alde les terres de parla catalana.