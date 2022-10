La UPC Manresa inaugura el túnel de vent

La millor aerodinàmica per a elevades velocitats

Aquest dimarts ha tingut lloc la inauguració delde la- BarcelonaTech (UPC) al, un equipament bàsic per estudiar, investigar i millorar l'aerodinàmica aEn marxa des de finals del curs acadèmic 2021-2022, l'adquisició d'aquest túnel de vent ha estat possible gràcies a la col·laboració del(CETIM) i les empreses. Representants de totes elles han assistit a l'acte, així com també representants de l'i de la universitat.Amb aquest acte s'ha volgut mostrar públicament aquest equipament, agrair als col·laboradors que ho han fet possible i explicar la importància que té per a l'. Aquests coneixements es transfereixen a la indústria del territori gràcies a la recerca i també a través dels coneixements dels titulats que passen a formar part d'ella.La inauguració ha comptat amb la intervenció de, director de l'(EPSEM) de la UPC. "Aquest és un equipament singular", ha afirmat Palà, que s'ha adreçat als assistents dient que "n'hi ha a altres llocs, però no és habitual, i ens permet fer assajos i aplicar aquests coneixements a la indústria".L'acte ha finalitzat amb la descoberta de la placa, amb el nom de l'equipament i dels col·laboradors, per part de, alcalde de Manresa. Ho ha fet acompanyat de Pere Palà com a gest simbòlic de la inauguració oficial del túnel de vent. Aloy ha felicitat als assistents per la col·laboració entre la universitat i elper fer realitat aquesta fita i ha destacat la capacitat de la UPC per generar projectes.Abans de les intervencions, coordinador del Grau ende l'EPSEM, ha fet una demostració sobre el funcionament i les aplicacions docents i de recerca del túnel de vent.També ha intervingut en l'acte, sotsdirector de Planificació i Qualitat de l'EPSEM, que ha donat la benvinguda als assistents enlloc de Pere Palà, que s'ha incorporat més tard a l'acte per qüestions d'agenda.Els túnels de vent són un dels equipaments més importants per el desenvolupament de nous vehicles. Millorar la aerodinàmica a elevades velocitats és essencial per aconseguir cotxes més eficients, més còmodes i més segurs.El túnel de vent del Campus de Manresa, ubicat al, està dotat de mesuradors de velocitat i pressió, tant en format analògic com digital. Compta amb un sensor de força de tres components que permet mesurar amb precisió la resistència i la sustentació. També disposa d'un generador de fum que permet visualitzar fàcilment el desenvolupament del flux i la generació de turbulències.En conjunt, és un potent sistema que permet estudiar l'aerodinàmica i la seva fonamental aplicació en el món de l', així com adquirir dades i estudiar el comportament de diferents models.L'equipament està a disposició de l'estudiantat, del professorat i del personal investigador, tant per activitats docents com de recerca.