L'institut Lacetània bateja la biblioteca amb el nom de Rosa Lóbez, qui va impulsar la seva creació

La biblioteca de l'de Manresa portarà el nom de, la bibliotecària que va impulsar aquest equipament que s'ha convertit en un dels principals valors afegits del centre. El bateig de la biblioteca es va fer dimecres a la tarda en un acte senzill però molt significatiu, al qual va assistir personal jubilat de l'institut, l'equip actual i la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa,Lóbez va agrair el reconeixement i va destacar que l'èxit de la biblioteca de l'institut Lacetània és fruit d'un treball col·lectiu i de l'aposta dels diferents equips directius del centre i de l'per aquest equipament. A l'acte hi van intervenir les antigues i l'actual bibliotecària del centre, que van assenyalar l'important paper que té laper a tot el col·lectiu del centre, no només des del punt acadèmic sinó també social. Totes elles van remarcar que la biblioteca ha estat testimoni dels canvis que ha viscut l'institut al llarg dels seus anys d'història i que s'ha sabut adaptar als temps actuals.El curs 77-78 Rosa Lóbez va començar a aglutinar en una aula els llibres que hi havia per l'institut i a ordenar-los. També va habilitar unper a tothom i entre ella i algunes altres professores se'n van fer càrrec. L'horari era reduït i irregular però va tenir bona acollida, de manera que mica en mica es van ampliar tant les hores de servei com la col·lecció. Aleshores l'espai se'ls va quedar petit i van haver de canviar d'ubicació.Actualment la biblioteca compta amb 194,55 metres quadrats útils i converteix el Lacetània en un dels pocsde Catalunya amb un equipament d'aquestes característiques. Des del curs 97-98 el centre compta amb unaque es dedica exclusivament a la gestió de la biblioteca. El seu sou l'assumeix l'AMPA de l'institut.A dia d'avui la biblioteca compta amb 57 punts de lectura i 7 ordinadors amb connexió a internet. Ési ofereix un fons de més de 15.000 documents i un catàleg en línia. La biblioteca dona servei a l'alumnat famílies d'ESO, batxillerat i cicles formatius i a tot el personal docent i i de serveis de l'institut.