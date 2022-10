«No demanem la llum gratis, volem comptadors socials»

Una quarantena d'activistes de lahan tallat aquest dijous al matí el trànsit davant de la seu de lade, a la carretera de Vic, durant gairebé una hora per reclamar que se solucioni el cas deque afecta sis famílies amb deu infants al bloc que la plataforma va ocupar al carrer Bambylor l'1 de maig de 2021 i que es troben amenaçats per Endesa, que els vol desconnectar de la xarxa general d'electricitat.Els inquilins de l'immoble ocupat han recordat que van solicitar elsde seguida que s'hi van instal·lar després d'adequar l'edifici que es trobava a la darrera fase de la seva construcció, però amb algunes mancances bàsiques. La Yuli, una de les veïnes afectades aclaria que "no demanem la llum gratis, sinó que ens instal·lin comptadors socials".Fa set mesos, operaris d' Endesa acompanyats d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra van desconnectar l'edifici de la línia general , una connexió que havien fet els mateixos veïns de l'immoble. Quatre mesos més tard, i després de subministrar-se durant aquest temps amb un generador, els veïns es van reconnectar . "Tenim eli el, i Endesa ens nega els comptadors socials", van explicar en el seu moment. Endesa va voler aclarir que els seus serveis jurídics estudiaven com es podia resoldre el tema, perquè la connexió a lanomés pot solicitar-la el propietari de l'immoble que, en aquest cas, és unja que la promotora no va poder complir amb els seus compromisos. "Sense corrent no podem instal·lar els comptadors socials encara que s'hagin fet tots els tràmits, i sense solicitud, no podem actuar en una propietat privada", es justificaven des de la companyia elèctrica.Divendres passat de matinada, però, Endesa, de nou acompanyada pels Mossos d'Esquadra, va intentar tornar a desconnectar el bloc de la línia general , però els veïnsi ho van impedir.Davant l'amenaça constant de patir la desconnexió, els veïns i la PAHC han anat a protestar davant de laa la Catalunya Central, al carrer Àngel Guimerà, per exigir que "els Mossos no donin suport a les actuacions de les elèctriques contra la pobresa energètica", i posteriorment han anat fins a laon han tallat el trànsit provocant severes retencions.La Regidoria de Drets Socials els ha rebut, però només els ha pogut transmetre que treballen per buscar una