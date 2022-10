La Guàrdia Civil deté a Manresa els dotze membres d'un grup de ciberestafadors

Fase de recerca

Fase dexplotació

La, en el marc de l', ha desarticulat un grup de ciberdelinqüents que operava des dea qui acusen d'haverde diferents províncies espanyoles mitjançant el mètode conegut com a(Business Email Compromise) o compromís de correu electrònic corporatiu i, a més, a set usuaris de webs dedicats a la. La Guàrdia Civil ha practicat laa la capital del Bages. El jutjat d'instrucció número 3 d'(Baix Vinalopó) és qui porta la direcció judicial d'aquesta operació.Les investigacions es van iniciar el gener del 2022, quan una empresa ubicada ava denunciar que, mitjançant un, els havien interceptat uns correus electrònics enviats a un proveïdor, posteriorment algú els havia modificat per induir a error i finalment havia patit una estafa de més de 37.000 euros.El modus operandi utilitzat corresponia amb el denominat BEC (Business Email Compromise) o compromís de correu electrònic corporatiu. Aquest tipus d'estafes sofisticades són dirigides mitjançant una combinació de tàctiques de phishing, vishing i enginyeria social a mitjanes i petites empreses. Els delinqüents fan enviaments des d'adreces de correu electrònic, que, per així poder enganyar els seus clients, fent aquestes darreres transferències bancàries als comptes dels delinqüents.En tractar-se d'una denúncia complexa vinculada a la, l'de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Alacant es va fer càrrec de les investigacions i amb la finalitat d'esclarir aquests fets i trobar els suposats responsables, va iniciar l'operació Escugaso.Durant la fase de recerca, després d'un estudi minuciós on es van analitzar més dei centenars de moviments bancaris amb grans quantitats de diners pel mig, es va identificar l'existència d'un grup de ciberdelinqüents molt actiu a tot el territori estatal.Els investigadors van identificard'aquest grup criminal, ubicades a les províncies d'Alacant, Madrid, Granada, Astúries, Múrcia, Santa Cruz de Tenerife i Màlaga, amb les quals el muntant econòmic acumulat defraudat arribava als 188.000 euros. Per blanquejar els diners, els delinqüents desviaven les quanties econòmiques a altres comptes bancaris d'Espanya o Lituània, o bé adquirienA més, els investigadors van poder acreditar que la banda, mitjançant la utilització de forma il·lícita de la, i creant diversos perfils a webs dedicats a la compravenda d'objectes entre particulars, havia estafat 2.800 euros a set compradors. Aquestes noves víctimes estaven ubicades a les províncies de les Illes Balears, Burgos, Lleida, València, Barcelona, ​​Biscaia i Girona.En aquesta nova modalitat d'estafa, els ciberdelinqüents contactaven amb possibles compradors i posteriorment els convidaven a continuar la compravenda per privat, tots dos sortint de la pàgina web o de l'aplicació. Un cop fora, els delinqüents els indicaven que paguessin el producte per mitjà d'unaamb telèfon mòbil. Un cop realitzats els pagaments, els compradors no tornaven a saber res més dels delinqüents ni dels productes comprats.Entre els dies 28 i 30 de setembre, i amb el suport de l'(EDITE) de la Comandància d'Alacant, es va desenvolupar la fase d'explotació de l'operació a Manresa.Es van realitzaren aquesta localitat, intervenint-se ordinadors, telèfons mòbils, documentació bancària i altres documents per a la seva posterior anàlisi. A més, es vande l'organització criminal, tots homes d'edats compreses entre els 19 i 24 anys.Als detinguts, com a presumptes autors en diferents graus de participació, se'ls han imputat elsEls tres líders de l'organització criminal van passar a disposició del Jutjat de Guàrdia i Instrucció de Manresa, i van quedar ende prohibició de sortida del territori nacional i l'obligació de comparèixer periòdicament als Jutjats.Les diligències policials instruïdes i els efectes intervinguts per estudiar-los han estat posats a disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 d'Elx, que és qui porta la direcció judicial de l'operació Escugaso.