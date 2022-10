El comerç de Manresa presenta 63 demandes de cara a les eleccions municipals

Les principalsdehan presentat un document de demandes dirigit als partits polítics que es presentin a lesEl document recull fins a, com la promoció del comerç, la mobilitat o la protecció del model comercial de proximitat, entre altres.Les demandes es faran arribar alsque han anunciat que es presentaran als comicis del proper maig, i se'ls convidarà a. A la vegada, les entitats signants s'ofereixen per mantenir reunions amb tots ells per explicar el document.El document es presenta sota la marca de, la marca del sector per a les accions transversals i de ciutat, i que inclou la majoria d'associacions de comerciants de Manresa.

Propostes del comerç de Manresa de cara a les eleccions municipals de 2023 by La muntanya russa on Scribd