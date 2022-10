La Fira Borsa de Treball d'UManresa propicia un centenar d'entrevistes entre estudiants d'ADE i empreses

Enfortir vincles entre Universitat i empreses

Les instal·lacions de l'edificid'han acollit aquest dimecres una nova edició de la jornada, una activitat organitzada pels estudis d'amb l'objectiu de reunir les 39 empreses col·laboradores d'aquest programa que afavoreix el contacte entre la Universitat i les empreses del territori. Un any més, i el primer sense restriccions des de la pandèmia, la jornada s'ha aprofitat per celebrar la, una fira durant la qual les empreses que formen part del programa Prèmium entrevisten aquells estudiants que tenen interès en compaginar els estudis amb estades de pràctiques. En total, s'han realitzat gairebé. A partir d'aquest contacte, en els propers dies, l'estudiantat rebrà la notificació de l'empresa en la qual podrà realitzar l'estada.La jornada s'ha complementat amb una xerrada adreçada als representants de les empreses sobre un tema d'actualitat. En aquesta ocasió, el ponent ha estat el director general de, que ha parlat de seguretat alimentària. Valls és membre del Patronat de la Fundació Universitària del Bages.El programa Prèmium forma part de les accions impulsades pels estudis d'Empresa d'UManresa per estrènyer vincles i millorar la connexió entre universitat i empreses. Aquest vincle es desenvolupa a través d'aquest programa, però també d'altres accions en el marc dels estudis d', com l'estudi de casos reals que es fa in situ en empreses o la col·laboració dels empresaris en l'elaboració de propostes de lectures i en la definició de les competències que han d'entrenar les persones que estudien el grau en Administració i Direcció d'Empreses.Ja fa nou anys que els estudis d'Empresa d'UManresa treballen en aquesta línia de col·laboració, que, amb una reformulació dels continguts i les metodologies dels estudis i amb la ubicació de tots els estudis i serveis per a empreses a l'edifici UEmpresa.Un exemple dels bons resultats d'aquesta col·laboració són les estades de pràctiques remunerades que fan l'estudiantat d'ADE en empreses del territori, la majoria adherides al programa Prèmium. Les dades del curs passat constaten que l'estudiantat que ha participat en aquestes estades de pràctiques remunerades ha pogut fer front al 74% del cost de la matrícula universitària . Aquestes estades contribueixen, d'altra banda, ai faciliten la seva posterior inserció laboral un cop graduats, que des de fa anys se situa en el 100%.