Els horts de Càritas Manresa obren les portes a la ciutadania

El projecte d'hort socialdeobrirà les seves portes en la visita que laha organitzat per al proper divendres 28 d'octubre a 2/4 de 6 de la tarda.Activa't a l'hort és un projecte que treballa des de l'amb les persones més vulnerables per tal de facilitar la inclusió, la comunitat, la inserció laboral i l'economia solidària a través de diferentsEl projecte organitzad'aprenentatge en el cultiu d', l'objectiu dels quals és la creació d'espais comunitaris que ajudin a enfortir la pròpia autoestima, la xarxa social dels participants, l'aprenentatge de l'd'autoconsum, l'adquisició de competències bàsiques (principalment l'idioma) i hàbits personals, i l'de productes hortícoles de primera qualitat.També es duen a termede caràcter agrari, principalment en Auxiliar de producció i comercialització de productes hortícoles, i Polivalència en el peonatge agrari, on es treballa el maneig de, la reconstrucció de marges dei laDes del projecte es contribueix a la generació d'una altra economia on la persona estigui col·locada al centre, i es promociona l'intercanvi com aper a. Això es fa a través de potenciar la participació dels participants en les xarxes locals d'intercanvi, sigui amb els productes hortícoles dels pretallers, o amb habilitats o productes propis de les persones.Tanmateix, de forma transitòria i puntual, es generen propostes i projectes d'inserció que, en col·laboració amb empreses del sector agrari i paisatgístic, faciliten lade participants aportant valor social i econòmic a organitzacions, projectes i persones.Bona part dels tallers i formacions es generen des de l'espai agrari de la, cedit per l'Ajuntament de Manresa, on es treballa una hectàrea de terreny al regadiu de Manresa, en plenade la ciutat, amb una petita masia a l'entrada amb magatzems, espais de treball, canviadors i oficina.Aquesta segona proposta del cicles'emmarca en la iniciativa Comunalitat Urbana de Manresa, impulsada peri amb la participació d'altres entitats com l'associaciói les cooperatives. L'objectiu de la Comunalitat és generar o acompanyar projectes d'ajuda mútua i d'intercooperació, que reforcin les economies comunitàries i els béns comuns urbans.