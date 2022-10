Sant Joan de Vilatorrada dona el tret de sortida a CioNext

Elha començat aquesta setmana les segonesdel municipi, sota el nom de. La ponència inaugural ha estat aquest dimarts, juntament amb la presentació institucional.La primera jornada ha anat a càrrec de, professor d'ESADE i de la Cambra de Comerç de Barcelona, a més de ser assessor i consultor de recursos humans per a pimes. La seva conferència ha tractat sobre comi quins beneficis reporta a l'empresa.El ponent ha estat acompanyat en la presentació institucional de les jornades per l'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada,, i per la regidora de Promoció Econòmica,. "Aquest any volíem centrar les jornades al teixit empresarial, autònom i comercial. És la primera vegada que s'enfoca des d'aquest punt de vista", explica la regidora. Ambdós han volgut agrair a l'equip della possibilitat de dur a terme aquestes jornades. L'alcalde va fer extensiu l'agraïment a les persones assistents perquè sense elles "no tindria sentit i no seria possible fer les jornades CioNext" i a la regidora Trench, afirmant que "és molt persistent i sempre aconsegueix dur a terme les idees que es proposa".Aquest dimecres han seguit les jornades CioNext amb El mètode Maria Kondo, amb, llicenciada en Psicologia i Ciències del Treball. Es tracta d'una formació que tindrà una duració de quatre dies. En aquestes jornades, la ponent donarà a les persones assistents eines per endreçar la seva vida professional.El plat estrella d'aquesta segona edició de les jornades serà la conferència de cloenda amb, un reconegut conferenciant a nivell internacional, especialitzat en temes com motivació, actitud, psicologia positiva o creixement personal. És llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i doctorat en Humanitats. Sota el títol de Tu mejor versión donarà punt i final a unes jornades que pretenen ser més transversals que mai.La conferència de cloenda amb Küppers serà a la. Amb entrades limitades, queden poques places disponibles. Es pot trucar al CIO Cal Gallifa (93 876 40 00) per a més informació.