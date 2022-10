Mig centenar de líders religiosos de 33 països del món debatran sobre crisi social i ambiental a Manresa

Un pelegrinatge especial emulant Ignasi de Loiola

Amb motiu del programa, que commemora els 500 anys de l'estada dea la capital del Bages,participaran al fòrum internacional: Una resposta intergeneracional multireligiosa a la crisi social i ambiental, que es durà a terme del 27 al 30 de novembre. L'acte, organitzat per l'i l'organització, de referència mundial, abordarà la crisi social i ambiental provocada pel canvi climàtic, i posarà el focus en el paper de les ciutats. Tres dies de reflexió que, segons ha explicat l'alcalde, Marc Aloy, culminaran amb un document, que s'anomenarà Pacte de Manresa, amb compromisos i encàrrecs de futur.Vuit de cada deu persones del món professen una religió. Per això, l'alcalde de Manresa,, considera que reunir líders de gairebé totes les religions i treure'n acords comuns és una manera "extraordinària" de fer-los arribar al món.Cruïlla de Camins serà l'de tots els que s'han fet durant el programa Manresa 2022, però la secretària general de Religions for Peace,, ha subratllat durant la seva intervenció via streaming des deque "no es tracta d'una espiritualitat etèria, sinó que d'una espiritualitat pràctica". I ha subratllat la importància que, per primera vegada,s'uneixin per parlar del canvi climàtic que afecta tothom.Els líders religiosos reflexionaran com les ciutats -on viu la major part de la població mundial- poden, abordant el debat des del punt de vista social, econòmic, ambiental i espiritual. Al fòrum, també hi prendrà part el món científic i l'administració, com a parts implicades en el canvi.Entre els líders que hi participaran, destaca l'assistència d'-que hi participarà en línia-, reconeguda per la seva feina contra l’apartheid a Sud-àfrica, i, Gran Muftí del Consell Musulmà Suprem d'Uganda. També Mohamed Abdelsalam, secretari general del Comitè Superior de la Fraternitat Humana i primer àrab musulmà en rebre la medalla del Comandant de l'Estrella per part del Papa. També la Dra. Amany Lubis, primera dona rectora de la Universitat Islàmica Estatal Syarif Hidayatullah, la més gran d'Indonèsia; Taishi Kato, sacerdot principal del santuari Hattori Tenmangu, al Japó; Jimmy Obuya, coordinador mundial de la Iniciativa Fe pel Canvi Positiu en la Infància, les Famílies i les Comunitats, procedent de Kènia; Sayalay Uttara, monja de Sarana Vihara, al Montseny, un dels pocs temples per a dones budistes que existeixen a l’estat espanyol; Pietro Bartoli, director de la Comunitat de Sant’Egidio de Nova York i responsable de la coordinació dels serveis de sensellarisme, o Sarah Oliver, que destaca en la formació de programes de lideratge interreligiós amb joves dels Cercles de Cooperació a Sud-àfrica, Malawi i Moçambic, on va desenvolupar la campanya Girls Not Brides (Noies, no núvies).En total, el fòrum reunirà 51 persones, líders mundials de la fe, vinguts de 33 països del món, com el Japó, Indonèsia, Índia, Filipines, Nigèria, Líban, Sud-Àfrica, el Congo, Kènia, Xile, Costa Rica, Perú, Equador, els Estats Units, Bòsnia i Herzegovina o Alemanya. De l’àmbit català i estatal es comptarà amb la participació del Bisbe de Solsona,, com a president de la Subcomissió Episcopal per alde la, de, president del, o de, monjo benedictí del, entre altres. També hi prendrà part Jordi Solé, professor del Departament de Dinàmica de la Terra de la Universitat de Barcelona, expert en el canvi climàtic, que hi participa com a científic.El diumenge 27 de novembre, i com a prèvia a l’inici dels debats del, es farà un pelegrinatge simbòlic des de l’fins a la, emulant el recorregut que va fer Ignasi de Loiola fa 500 anys per arribar a Manresa.Comptarà amb la participació dels líders religiosos i de la ciutadania que s’hi vulgui apuntar. A l’arribada a la, tindrà lloc una activitat de. Un cop la comitiva hagi arribat a la ciutat es farà una rebuda institucional al Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa.