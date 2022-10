El Vinya Cross solidari arriba a la setena edició amb l'objectiu d'arribar als 1.000 participants

Aquest dimarts s'ha presentat la setena edició delque tindrà lloc el diumenge 13 de novembre a l'. La primera edició va ser l'any 2015 amb 400 participants i l'organització vol arribar als 1.000 participants consolidant-se com una proposta esportiva i de lleure referent al Bages. A tres setmanes de la cursa ja s'han passat els 500 inscrits i es preveu arribar als 1,000 durant la mateixa setmana de la cursa.El secret de la cursa és laen un indret únic. Tres recorreguts de muntanya de 5km, 10km i 21km recorren boscos, vinyes i corriols i regala als corredors un paisatge de tardor i unes vistes a Montserrat únics. Els més atrevits tenen l'opció dels 21km de muntanya molt exigents i pels que volen gaudir en família també hi ha l'opció de fer la cursa de 5km caminant. La part tècnica de la cursa va a càrrec de Toni Bravo i els tres recorreguts són cronometrats per Champion Xip.Però més enllà dels kilòmetres, l'organització vetlla per una proposta lúdica per a tots els participants. Amb el preu de la inscripció (des de 12 euros fins a 18 euros depenent del moment en que t'inscriguis), els corredors tenen unade les firmes col·laboradores.Com cada any, el gran repte de l'organització és trobar empreses col·laboradores per tal de cobrir tots els costos de la cursa i així destinar tots els ingressos de les inscripcions a projectes socials del territori. Enguany, el projecte són beques de formació per a nens i joves en risc d'exclusió liderat per la. Des de la primera edició, el col·laborador principal ha estat la Fundació "la Caixa" que ha recolzat la iniciativa no només en l'aportació econòmica sinó amb la participació de voluntaris de CaixaBank el dia de la cursa.El dijous 10 de novembre a les 12 de la nit es tancaran les inscripcions on line. En el cas que quedin places lliures es podran fer les inscripcions presencials el mateix dia de la cursa.