Súria posa en marxa la campanya «Rasca i guanya» amb motiu de la Fira Medieval d'Oficis

L'posarà en marxa la campanya deRasca i guanya durant la 19a, que tindrà lloc el cap de setmana del dissabte 12 i diumenge 13 de novembre. Aquesta campanya s'adreça als establiments deque obrin durant la Fira, dissabte (matí i tarda) i diumenge (matí).Les persones que facin compres per un valor mínim de 10 euros en aquests establiments durant els dies de la Fira, obtindran una butlleta de Rasca i guanya que els pot donar un, bescanviable en els comerços adherits. Els vals de descompte no es podran bescanviar en bars ni restaurants.L'objectiu d'aquesta campanya és, captar nous clients i sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'aquest sector econòmic, coincidint amb un dels caps de setmana amb més afluència de visitants en el municipi. La iniciativa ha estat impulsada per l'àrea municipal deTenint en compte l'objectiu de la campanya, en queden exclosos els supermercats, farmàcies, franquícies o establiments que no tinguin la seu social o fiscal a Súria. Els establiments participants en la campanya Rasca i guanya rebran una, equivalent a l'import dels descomptes que hagin aplicat a la seva clientela per les butlletes premiades. En total, l'Ajuntament destinarà a aquesta promoció unaLa iniciativa va ser presentada al sector del petit comerç i la restauració de Súria en una reunió celebrada recentment en el saló de sessions de la Casa de la Vila. Fins ara, s'hi han adherit unaElestarà disponible en el web municipal i en un full informatiu a disposició de les persones de la vila i dels visitants de la Fira. Els establiments que vulguin afegir-se a la campanya poden posar-se en contacte fins al 28 d'octubre amb l'àrea municipal de Promoció Econòmica, enviant un missatge de correu electrònic a l'adreça jribera@suria.cat Bona part dels comerços i els establiments de restauració de la vila participen habitualment en la Fira Medieval d'Oficis, mantenint l'activitat comercial i guarnint els establiments amb ambientacions especials. La campanya Rasca i guanya es proposa afegir-hi unper reforçar la seva oferta comercial durant el cap de setmana firal.