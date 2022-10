La Cia Maduixa portarà dissabte al Kursaal un muntatge de dansa amb xanques sobre la migració

La sala gran delacollirà aquest dissabte, 29 d'octubre a les 20 h, l'espectacle de dansa Migrare de la, Un espectacle de dansa amb xanques en què quatre ballarines exploren els límits de l'equilibri amb el moviment.. Buit, però minat d'obstacles i fronteres invisibles, d'odis irracionals i prejudicis. Elles van haver de deixar la seva terra d'origen i, ara, el país d'arribada les rebutja. Elles el transiten buscant el seu lloc. Un lloc on poder viure, on romandre, on arrelar, on poder ser. Un lloc al qual poder denominar "llar". Només demanen això. I lluitaran per a aconseguir-ho. Aquest espectacle és la seva lluita. La lluita de dones fortes, valentes i, sobretot, resilients.Nascuda a Sueca (País Valencià) el 2004 de la mà de, la Companyia Maduixa elabora creacions artístiques de sala i de carrer per a tots els públics. La utilització de les xanques com a element clau per a explicar una història s'ha convertit en un element que caracteritza i defineix la companyia. Les seves creacions han estat guardonades amb més d'una vintena de premis, entre ells, treso quatre. L'any 2018 van presentar al Kursaal l'espectacle Mulïer.Les entrades per veure Migrare tenen un preu de 18 euros (15 euros per a majors de 65 anys i 6 euros amb carnet del Galliner i menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet