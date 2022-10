Dos vins de l'Oller del Mas i un de Solergibert, premiats per la Guia de Vins de Catalunya

La 15a edició de lava proclamar el vi2008 de(Corpinnat) com ade l'edició 2023. El mateix vi ha estat escollit alhora com a Millor Vi Escumós i Millor Vi de Xarel·lo en la festa de presentació del 15è aniversari de la Guia, on 80 cellers de tot el territori català han ofert tastos de les seves referències puntuades per sobre dels 9,50 punts, dels 1.174 vins tastats a cegues.Pel que fa als vins de la comarca del Bages, l'd', ha estat premiat com a Millor vi de varietat recuperada, mentre que l', del mateix celler, ha estat reconegut com a Millor vi escumós ancestral. Per una altra part, el, del, ha estat guardonat com a Millor vi de Sumoll negre.La cerimònia de lliurament de premis de la Guia es va celebrar a la Sala Àgora de l'Hotel Worldamb el lliurament delsen un acte presentat pels mateixos creadors i autors de la Guia de Vins de Catalunya, Sílvia Naranjo i Jordi Alcover.