Alumnes de la FEDAC Sant Vicenç organitzen una cursa per millorar la llera del riu

Els alumnes de 2n d'ESO de l'escola, de, participen en el projecte d'eTwinning Biodiversity In Our Hands, on es proposa, entre d'altres,. Aquest projecte es duu a terme amb diferents escoles d'altres països i en col·laboració, també, amb laCada escola busca una proposta per millorar el seu entorn. A FEDAC Sant Vicenç han escollit col·laborar amb, també de Sant Vicenç. Per això han organitzat unaper poder aconseguir fons i treballar en la seva proposta. L'objectiu és comprar llavors i plantes adequades a l'entorn delper tal de millorar-ne l'estat i replantar la zona amb aquestes espècies.La cursa serà aquest dijous, de 3 a 5 de la tarda, i tindrà lloc a l'escola FEDAC Sant Vicenç. Per tal de participar a la cursa i ajudar en l'acció que duen a terme, elsd' 1,50 euros, tot i que accepten altres donatius.