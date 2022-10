Crida a entitats i associacions de la comarca a participar en el 21è Premi Simeó Selga

Un guardó amb una dilatada trajectòria

Un reconeixement al Dr. Simeó Selga

Elja té a punt una nova edició del. El club ha convocat la 21a edició del guardó, que facilita que les entitats i associacions de la comarca puguin fer realitat un projecte d'interès social. El termini per presentar candidatures està obert fins al 12 de desembre.Des del Rotary Club de Manresa-Bages es convida les associacions i entitats del Bageso de característiques similars a preparar propostes i a participar en el certamen. Els aspirants al premi, dotat amb 6.000 euros, han de fer arribar el seu projecte a info@rotarymanresabages.org . Es poden consultar les bases completes de la convocatòria d'enguany en aquest enllaç Un, integrat per representants de diferents institucions del territori, serà l'encarregat d'escollir el projecte guanyador.El premi es lliurarà en el marc de la Gala, que se celebrarà el dissabte 7 de gener del 2023 i que tindrà com a escenari el teatrede. D'aquesta manera, la gala retorna al calendari nadalenc. Pròximament es donarà a conèixer el programa artístic de l'esdeveniment.Després de 20 edicions, el Premi Simeó Selga és un guardó que compta amb una. Gràcies al certamen, en edicions anteriors han fet realitat els seus projectes Ampans -en dues ocasions-, l'Associació de la Lluita Contra el Càncer de Manresa, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages, el CB i Unió Manresana, l'Associació Misteriosa Llum, l'ONG Arc de la Solidaritat, la Residència de Navarcles, els Tallers Musicals d'Avinyó, el Banc dels Aliments de Manresa, l'Associació Síndrome d'Asperger de la Catalunya Central, l'Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords – ARANS, la Comunitat de Sant Egidi, Els Carlins, #Invulnerables, l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i Solsonès –en dues ocasions–, la residència del barri de la Sagrada Família de Manresa, el Servei d'Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central i Cultura del Bé Comú i La Codornella.Simeó Selga Ubach (Manresa, 1914 – 2010) va ser un dels manresans més destacats del segle XX i inicis del XXI. La seva llarga trajectòria i el compromís ambli van fer desplegar una intensa activitat en molts diversos àmbits, entre els quals la pediatria i l'assistència sanitària, la pedagogia, la dinamització social i cultural, la política, les tradicions i el folklore, les arts i les lletres, la història i el patrimoni cultural.El Rotary Club de Manresa dedica a aquest pediatre manresà el premi en reconeixement al seu activisme cívic, social, cultural i polític.