La UE Sant Pau reclama que el camp de futbol del barri es torni a qualificar com a equipament esportiu

Mèrit esportiu sense continuïtat institucional

Camp de futbol de Sant Pau, en un pèssim estat de conservació. Foto: Pere Fontanals

El club es refunda el 2017

Lareclama a l'que torni a qualificar els terrenys deldel barri com a, "després que un canvi d'usos fa prop de deu anys el va convertir en", segons expliquen, president del club, i, jugador i membre de la junta directiva. "Necessitem aquestper a què el propi consistori hi pugui intervenir per fer-hi els arranjaments i millores que necessita, ara que fa cinc anys que el club es va refundar", explica Ponce."Poc després que el club desaparegués el 2012, l'Ajuntament en va fer unja que, com que no s'usava, s'estalviaven haver-ne de fer un manteniment com es fa en qualsevol instal·lació esportiva", continua el president. Però la UE Sant Paui des de llavors, qualsevol reivindicació de millora sobre el camp xoca contra la mateixa resposta: "com que no està qualificat com a instal·lació esportiva, no hi podem fer millores que vagin destinades a adequar-lo com un".A Manresa, només el(Segona RFEF) i la(Primera Catalana) tenen l'equip absolut del club en una categoria superior a la de la UE Sant Pau, que fa dues temporades va quedar campió del seu grup dei va pujar a, on segueix competint molt dignament. Actualment es troba a mitja taula amb dues victòries, dos empats i dos partits perduts, després de l'última derrota contra el Sallent Tot plegat encara té més mèrit si es té en compte que, des de la seva refundació, el 2017, la UE Sant Pau, lluny de la seva afició, en un pelegrinatge durant aquests anys que l'ha portat, actualment, al, sempre pendents que el puzle que ha de composar el seu inquilí habitual, el, per fer quadrar els horaris de tots els seus equips de base, no el deixi fora i hagi de córrer a trucar a altres clubs de la ciutat. "No ens ha passat darrerament, però podria passar", assegura Muñoz.Tot plegat perquè el camp de futbol del popular barri manresà es troba en undesprés de deu anys d'inacció municipal.de gairebé un metre d'alçada davant de les porteries que han crescut selvàticament d'un, o si més no, molt dur.amb teulades vençudes per la inclemència ien inútils intents d'emportar-se alguna cosa de dins. Alts, testimoni d'una època en que s'hi podia jugar de nit., accessos impossibles, cantos d'obra vista, sots i forats... A la part ampla del camp, una clariana de terra indica per on corren els nens i nenes del barri quan pugen a jugar pel seu compte.El 2012 la UE Sant Pau va desaparèixer i la instal·lació esportiva. "Poc després, l'Ajuntament es va endur eldel camp, tot i que l'havia pagat el club, i les, entre d'altres elements susceptibles de ser reutilitzats", explica Ponce. "A partir d'aquí, el camp i tots els seus els seus edificis auxiliars es van anar deteriorant per falta d'ús".Cinc anys després de la seva desaparició, el club es va refundar el 2017 amb un sol. I els, que encara entrenen i juguen, i que va ser la única secció de la UE Sant Pau que va aguantar durant el seu període d'inactivitat."Quan el club es va refundar ja vàrem anar a veure el regidor d'Esports del moment, en, per demanar-li memòries al camp, però ens va respondre que era millor esperar que el club es consolidés abans de fer la inversió", explica Muñoz, que no es queixa. "De fet, ho vam entendre perfectament -continua-, però ara hem iniciat ja lades que ens vam tornar a organitzar i la resposta continua essent la mateixa".Asseguren que també els han dit que si tinguessin algunseria més fàcil justificar la inversió. "Però, com volen que muntem equips de base si després els hem de fer anar a entrenar al Congost o a la Balconada o a Castellgalí perquè no tenim camp?", es pregunta Ponce de forma retòrica, "de fet aquesta temporada vàrem estar a punt de muntar un, però finalment no ens hi vàrem atrevir per aquest motiu", completa Muñoz. ": ells diuen que tinguem equips de base per poder adequar el camp de futbol i nosaltres necessitem la millora del camp de futbol per poder tenir equips de base", resumeix.També argüeixen que a Manresa ", els clubs amb més equips de base han de fer autèntics equilibris per quadrar els horaris d'entrenaments i de partits, i quan hi ha qualsevol imprevist han de córrer a demanar camps de futbol als pobles de la comarca". Per això consideren que l'adequació del camp de futbol de Sant Pau beneficiaria tothom. "No el volem pas per nosaltres de forma exclusiva", apunten.Asseguren que l'actual regidor d'Esports,, els va dir que mentre que el camp no estigui qualificat com a zona esportiva, no hi pot fer res. "Doncs canviem la qualificació! Modifiquem el POUM o el Pla Parcial o el que calgui que s'hagi de canviar per tenir, encara que sigui a", reclamen.La sensació de greuge que transmeten és innegable. "Ja entenem que som uni queque, a les eleccions,en comparació a altres barris", es queixen. "Els donem poca feina, lesno es poden arreglar perquè haurien de regular-ne l'amplada i es perdria calçada, elsels tenim com els tenim... però el barri de".