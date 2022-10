Pedro Martínez: «Hem fet un bon partit»

Norberto Alves destaca el ritme del Baxi Manresa

, entrenador del, s'ha mostrat satisfet per la victòria aconseguida pel seu equip davant el Benfica . El tècnic ha destacat ladel seus jugadors, malgrat que amb les primeres rotacions els portuguesos han millorat i han fer perdre la concentració als bagencs. "Però al final del primer quart, amb elinclòs, hem recuperat el control", ha afirmat.Tot i el cansament que ha mostrat el Baxi Manresa en algunes fases i moments en què els jugadors no es passaven bé la pilota, el tècnic marxa content de. "Hem fet un bon partit tot i no ser perfecte", ha valorat Martínez.ha destacat l'energia amb què el Baxi Manresa ha jugat intentant fer bones defenses i fer-ho bé en atac.L'entrenador del Benfica,, ha destacat la millora dels seus jugadors a la segona part quan han intentat defenses alternatives. En canvi, a la primera "hem tingut problemes en les transicions". El portuguès ha fet èmfasi en dos conceptes estadístics. Per un cantó els onze tirs lliures de més que ha tingut el Baxi Manresa i, per l'altre, eldel seu rival als primers vint minuts.Sobre el conjunt manresài la bona feina de Pedro Martínez.