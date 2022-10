El Baxi Manresa consolida el seu liderat a la BCL (78-97)

Elha fet bo aquell desig de tornar a jugar ràpidament després d'una dura derrota i ha guanyat clarament elen partit de la tercera jornada de la(BCL). A la primera part, el llançament exterior ha compensat nítidament una defensa que li faltava un punt de duresa. Els triples dehan permès als demarxar amb avantatge. Al segon temps, la resistència portuguesa s'ha acabat i els bagencs han aconseguit una victòria que els situa com adel grup F. D'aquí a poc menys d'un més, el Baxi Manresa tindrà l'ocasió de sentenciar la primera plaça novament contra el Benfica.no han viatjat amb l'equip per culpa dels seus problemes físics.El Baxi Manresa ha tret com a titulars Dani Pérez,. Per la seva part, el Benfica ha començat amb Aaron Broussard, Toney Douglas, Betinho Gomes, Terrell Carter i Ivan Almedia. L'equip bagenc ha començat el partit amb dues bones accions defensives i una cistella de Lee. El nord-americà ha començat productiu de cara al cèrcol rival. Sota cistella pròpia les bones intencions inicials no han tingut continuïtat. El duel s'ha convertit ràpidament en un intercanvi de cistelles. El primer triple del partit, obra de Gomes, avançava els locals (13-12, minut 5). Veure's per davant ha donat ales als portuguesos que han completat un parcial de 8-0.dam Wazcynski ha fet el seu debut quan quedaven tres minuts per acabar el primer quart. Arribar i moldre. A la primera opció, el polonèsdel seu equip. Ha estat la primera passa en què s'ha basat l'anotació del mateix Wazcynski i Jerrick Harding. La defensa del Baxi Manresa seguia sent tova però l'eficàcia en atac permetia els de Pedro Martínez posar-se al davant. Bracou Badio ha tancat el primer quart amb un triple des de la seva mateixa pista (26-32).Harding seguia immaculat des dels 6,75. El nord-americà ha convertit dos triples seguits. Al tercer intent ha forçat una personal. Un dels punts febles de Harding és el tir lliure i en aquesta ocasió només n'ha transformat un dels tres als que ha tingut dret. L'aportació global del combo ha situat la diferència entre els dos equips fins als deu punts (28-38, minut 13). Aquesta renda s'ha estabilitzat durant molta estona.. Badio ho compensava sobradament. El senegalès ha acabat la primera part amb 14 punts i quatre triples en cinc intents. A la mitja part, el domini era clarament bagenc (49-58).El marcador ha estat gairebé dos minuts sense moure's. Al cinquè intent col·lectiu, Vaulet ha sumat de tres. Dos aspectes del joc eren radicalment diferent als de la primera part. Els triples que abans li entraven al Baxi Manresa al segon temps constaven més. Per contra,. La distància entre els dos equips era cada vegada més gran. A l'arribar a una màximael ritme anotador de l'equip manresà ha disminuït. El Benfica ho ha aprofitat per reduir-ho a onze (65-76).El Benfica ha baixat de la barrera dels deu punts en començar els darrers deu minuts. El Baxi Manresa no ha trigat en superar novament aquesta distància. Més basat en la defensa i les errades rivals que no pas en el seu encert ofensiu (67-81, minut 34). El tram final no ha estat gens brillant. Peròi hi ha arribat sense angúnies. El 78-97 final coincideix amb la màxima renda i deixa líder el Baxi Manresa. Estalviar-se el play-in és una mica més a prop.Incidències: Manuel Mazoni (Itàlia), Beniamino Manuel Attard (Itàlia) i Nicolas Maestre (França) han estat els àrbitres. Han eliminat Betinho Gomes.ha completat la convocatòria dels manresans.. A l'altre partit del grup, elha derrotat eli ha sumat la seva primera victòria (71-51).